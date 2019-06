Gran Premio de Canadá EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: sigue aquí la carrera de Fórmula 1

Gran Premio de Canadá EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue la carrera válida por la séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA que se disputará este domingo, desde la 1:10 de la tarde (hora peruana), en el circuito Gilles Villeneuve. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.

Gran Premio de Canadá | Horarios en el mundo:

13:10 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:10 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

15:10 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

19:10 horas - Reino Unido

20:10 horas - España, Alemania, Italia, Francia

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se anotó este sábado su primera pole position en el Gran Premio de Canadá desde el GP de Alemania, en julio de 2018, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien cometió un pequeño error en su última vuelta en la sesión de clasificación.

Vettel terminó así con la supremacía de Mercedes en la clasificación de la temporada, al reclamar una dramática 'pole' para Ferrari.

El cuatro veces campeón repitió su éxito del 2018, cuando ganó desde la pole, superando al líder del campeonato Lewis Hamilton (Mercedes) por dos décimas de segundo en el Circuito Gilles Villeneuve.

Fue el primer triunfo de la temporada para Vettel en la clasificación, su primera 'pole' en 17 grandes premios y una señal de que la velocidad de línea recta superior de Ferrari era adecuada para la pista canadiense.

Vettel registró una mejor vuelta de un minuto y 10.240 segundos para superar el crono de Hamilton, que se detuvo en 1:10.446. "Es muy bueno en la clasificación", dijo Vettel, señalando a Hamilton. "Difícil de romper ... Realmente lo disfruté".

Mercedes había sido la más rápida en clasificarse en las seis carreras desde el comienzo del año y ahora enfrentará una batalla para extender su récord de seis victorias en la apertura de la temporada en la carrera de este domingo.

Fue la 56ª pole position de la carrera de Vettel y llegó después de que Kevin Magnussen se estrellara contra el "Wall of Champions" (Muro de campeones) en su auto Haas al final de la segunda ronda de clasificaciones. El piloto danés salió ileso.

"No sé por qué, pero por el motivo que sea, no me siento decepcionado", dijo por su parte Hamilton, el cinco veces campeón defensor, que se disculpó con su equipo en la radio interna desde su monoplaza. "Esto es bueno. Así es como deberían ser las carreras".

La segunda línea del del domingo estará integrada por los pilotos Charles Leclerc (Ferrari), de Mónaco, y el australiano Daniel Ricciardo, quien le ha dado a Renault su mejor posición en la parrilla desde que la escudería regresó a la Fórmula 1 en 2016.

Leclerc, compañero de Vettel en Ferrari, fue el tercero más rápido por delante de Ricciardo.

El español Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) clasificó noveno, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) fue eliminado en la primera ronda de clasificaciones.