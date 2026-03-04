Resumen

Los participantes vivieron la experiencia de lo que significa acampar en la naturaleza, armar una fogata de manera sostenible y diversos concursos para fomentar la integración de todo el equipo.
Redacción EC

¡Turismo sobre ruedas! Más de 150 personas en 70 camionetas disfrutaron de un fin de semana lleno de adrenalina, recorriendo la Ruta del Pararino, travesía off road a través del retador desierto de Huarmey.  El recorrido fue organizado por Doble Tracción y BKO Sports y contó con el soporte de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, Antamina y otros aliados.

