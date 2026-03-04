¡Turismo sobre ruedas! Más de 150 personas en 70 camionetas disfrutaron de un fin de semana lleno de adrenalina, recorriendo la Ruta del Pararino, travesía off road a través del retador desierto de Huarmey. El recorrido fue organizado por Doble Tracción y BKO Sports y contó con el soporte de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, Antamina y otros aliados.

Fueron tres días y dos noches donde los participantes recorrieron un total de 150 kilómetros de puro off road a bordo de sus camionetas 4x4. Aprendieron sobre el manejo en dunas y superficies de arena, mientras disfrutaron en familia de maravillosos lugares y paisajes que les regalaron las dunas de Pararín, así como las playas de Huarmey como Antivito, Pan de Azúcar; entre otras.

Asimismo, los participantes vivieron la experiencia de lo que significa acampar en medio de la naturaleza, armar una fogata de manera ambientalmente sostenible y diversos concursos para fomentar la integración de todo el equipo que partió desde distintas partes del Perú, hasta llegar a Huarmey.

La Ruta de Pararino tuvo como objetivo principal promover el turismo sostenible en el país, y para esto, en alianza con la ONG “Perú Te Quiero Limpio”, se realizaron charlas y se creó un manual de tránsito sostenible en playas, documento que fue donado a las entidades pertinentes para su difusión.

Benjamin Morales, director de BKO Sports señaló: “Los desiertos de Pararín y Huarmey tienen la particularidad de tener formaciones de dunas muy extensas y a la vez muy cerca al mar, además de valles y ciudades en distancias cortas que permiten a los off roaders tener una excursión variada, divertida, segura y con buenos servicios para una experiencia completa. La travesía “Ruta del Pararino” espera activarse año a año, de la mano con la Municipalidad Provincial de Huarmey, la Comunidad Campesina de Pararín y la empresa privada como Antamina; entre otros aliados para un trabajo en sinergia de promoción del destino y su consecuente activación económica en el mediano plazo”.

Anibal Simeon Paulino, presidente de la Comunidad Campesina de Pararin, comentó: “Promover el turismo es mantener vivas nuestras costumbres y revalorar nuestra cultura local. Para los Pararinos es importante dar a conocer la riqueza de nuestra historia, así como las bondades de nuestros territorios, mientras desarrollamos el turismo a través de esta ruta ancestral”.