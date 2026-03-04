La histórica marca italiana Lancia oficializó su desembarco en el Perú con una propuesta deportiva inédita que marca su regreso al automovilismo internacional y proyecta al país como punto de partida de su expansión en Sudamérica.

Reconocida como una de las escuderías más exitosas en la historia del Campeonato Mundial de Rally (WRC), especialmente entre las décadas de 1970 y 1990, Lancia inicia una nueva etapa en las competencias y lo hace apostando por el mercado peruano como plataforma estratégica en la región.

El proyecto es liderado por el piloto nacional Renzo Lercari, quien será el encargado de presentar oficialmente en el país el Lancia Ypsilon Rally 4, unidad de competencia traída directamente desde Europa y desarrollada específicamente para rally. Se trata del primer vehículo de este modelo en toda Sudamérica, un hecho que posiciona al Perú dentro del mapa regional del automovilismo de alto nivel.

Lercari cuenta con una trayectoria consolidada en el campeonato nacional y en el Rally Caminos del Inca, donde ha obtenido podios en su categoría y destacadas actuaciones en pruebas de alta exigencia. Su regularidad y experiencia fueron factores determinantes para que la marca confiara en él como imagen y representante del retorno deportivo de Lancia en territorio peruano.

Uno de los hitos principales del lanzamiento será la visita de Andrea Crugnola, ex campeón italiano de rally y figura vigente del automovilismo europeo. Su presencia en el país reforzará el carácter internacional del proyecto y sumará atractivo para el sector empresarial y potenciales inversionistas vinculados a la iniciativa.

Más allá del componente deportivo, la propuesta contempla una estrategia integral de posicionamiento corporativo. El programa incluye una presentación oficial del vehículo con cobertura mediática, además de un evento privado dirigido a auspiciadores y líderes empresariales, enfocado en generar espacios de networking y experiencias exclusivas.

La planificación deportiva abarca una temporada completa de competencias en el Perú y la posibilidad de disputar una fecha sudamericana del WRC, actualmente en evaluación. Esta proyección busca asegurar visibilidad sostenida durante el año y ofrecer retorno estratégico a las marcas que se integren al proyecto.

Con esta apuesta, Lancia y Renzo Lercari presentan un modelo que trasciende la competencia en pista, articulando deporte, disciplina y estrategia empresarial en una plataforma de alto impacto para el automovilismo nacional y regional.