Por Redacción EC

Hay trabajos que empiezan cuando la mayoría todavía duerme y que pasan buena parte del día sobre cuatro, seis o más ruedas. Los camioneros recorren el Perú llevando alimentos, productos, mercancías e insumos de una ciudad a otra. En septiembre, ellos tendrán nuevamente un espacio para detenerse, encontrarse y celebrar. El Día del Camionero – Truckers Day 2026 llega a su tercera edición con una propuesta que pondrá a los camiones, la velocidad y la creatividad en el centro de la escena.