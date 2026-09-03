Hay trabajos que empiezan cuando la mayoría todavía duerme y que pasan buena parte del día sobre cuatro, seis o más ruedas. Los camioneros recorren el Perú llevando alimentos, productos, mercancías e insumos de una ciudad a otra. En septiembre, ellos tendrán nuevamente un espacio para detenerse, encontrarse y celebrar. El Día del Camionero – Truckers Day 2026 llega a su tercera edición con una propuesta que pondrá a los camiones, la velocidad y la creatividad en el centro de la escena.

La cita será el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en la Arena Monumental, en la explanada del Estadio Monumental, en Ate. Durante dos jornadas, transportistas, conductores, gremios, empresas, marcas vinculadas al sector y público en general se reunirán en una celebración que busca convertirse en una fiesta para toda la familia.

Una de las principales novedades será la competencia de camiones tuneados, en la que los participantes podrán mostrar el trabajo realizado en sus propias unidades. Diseño, pintura, iluminación, accesorios, acabados y creatividad serán parte de una competencia que permitirá conocer el lado más llamativo y personalizado de estos gigantes de la carretera.

El tuning también tendrá un espacio especial. Los camiones dejarán por un momento las rutas para convertirse en protagonistas de una exhibición donde la personalización será uno de los grandes atractivos. Para muchos transportistas, sus unidades no son solamente una herramienta de trabajo: también representan años de esfuerzo, identidad y orgullo.

Y si de potencia se trata, llegarán los Piques Trucks, una competencia que pondrá a prueba el desempeño y la fuerza de los vehículos participantes. La velocidad será uno de los ingredientes principales de una jornada pensada para quienes disfrutan de los motores y para quienes quieran descubrir una faceta distinta del transporte pesado.

A esto se sumará el Arrastre de Camiones, otra de las actividades que promete convertirse en uno de los momentos más espectaculares del Truckers Day junto al reconocido Pepe Selem. La prueba pondrá a prueba la fuerza de estos vehículos en una competencia que, al igual que los piques y las demás actividades, contará con una programación organizada y medidas de seguridad.

Pero el Truckers Day no será solamente para los amantes de los motores. La programación incluirá música, espectáculos, concursos, premios, gastronomía, activaciones de marcas y experiencias para los visitantes. También habrá espacios para empresas y compañías relacionadas con el transporte, un sector que mueve diariamente productos y mercancías por todo el país.

Truckers Day 2025: el deporte de arrastrar camiones con las manos llega a Lima

La tercera edición cuenta con el respaldo de la Confederación de Gremios de Carga Pesada del Perú (CGCPP) y de más de 40 gremios de carga a nivel nacional. El objetivo es consolidar al Truckers Day como uno de los principales puntos de encuentro del transporte pesado en el Perú y, al mismo tiempo, acercar esta actividad al público que normalmente ve a los camiones únicamente desde la carretera.

“Estamos muy orgullosos de cómo ha crecido el Día del Camionero – Truckers Day y de presentar esta tercera edición con muchas novedades”, señaló Alexis Marquina Forttini, director general de Perú Ferias. El ejecutivo destacó que este año se busca llevar la experiencia a otro nivel con los piques, el concurso de camiones tuneados y el arrastre de camiones, sin dejar de reconocer el trabajo de miles de transportistas.

La nueva sede también forma parte de esa apuesta. La Arena Monumental contará con un espacio techado, tribunas para una mejor visibilidad, áreas para exhibidores y participantes y zonas con grass sintético. Durante dos días, los camiones serán los protagonistas de una celebración que mezclará tuning, personalización, velocidad, potencia y entretenimiento, pero que tendrá como principal razón de ser a quienes pasan buena parte de su vida recorriendo las carreteras del Perú.