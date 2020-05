Aún no se publica la autobiografía que ha escrito Giorgio Chiellini, pero ya ha sido motivo de algunos titulares en los medios deportivos. Y es que, en las últimas horas, el central de la Juventus ha concedido una entrevista con el diario italiano La Repubblica, promocionando su libro en el que descarga críticas contra algunos de sus excompañeros, principalmente, con dos: Mario Balotelli y Felipe Melo.

"Confirmo todo lo que he escrito sobre ellos en el libro. Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía”, se refirió Chiellini a su compatriota en la entrevista.

“Y todavía peor era Felipe Melo: lo peor de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva: era una manzana podrida”, dijo el central de 35 años.

Tras estas declaraciones de Chiellini, ni Balotelli ni Felipe Melo se han quedado callados. Ambos futbolistas no han dudado en responder las críticas del defensor sin pelos en la lengua.

Giorgio Chiellini y Mario Balotelli coincidieron en la Selección Italiana. (Foto: AFP)

“Yo, al menos, tengo la valentía y la sinceridad de hablar a la cara. Desde 2013 tuviste muchas ocasiones para hacerlo conmigo, portándote como un hombre, y nunca lo hiciste. Quién sabe qué dirás un día sobre tus compañeros hoy, extraño capitán... Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le he faltado al respeto a la camiseta de la selección”, escribió Balotelli en una historia de Instagram.

Por su parte, Felipe Melo habló con 'La Gazzetta dello Sport' y descargó: “Para mí hay ningún problema para responderle a 'este defensa'. Cuando estaba en Turín nunca le falté el respeto a nadie, pero llegados a este punto, él ya no merece ninguno, nunca más. Él se meaba encima del miedo siempre, es demasiado fácil hablar mal de los demás con un libro”.

Giorgio Chiellini y Felipe Melo compartieron vestuario en la Juventus. (Foto: AFP)

El brasileño, excompañero de Chillieni en la Juventus siguió: “Quizás, todavía está enfadado porque las bofetadas se las dimos cuando me fui al Galatasaray y eliminamos a su Juventus en 2013. O porque el Inter lo ha ganado todo, y yo soy interista, o cuando le gané 3-0 con Brasil en la Confederations Cup. Él es así: siempre quiere hacerse el fenómeno, pero a nivel internacional no ha ganado nada de nada. Él sí mostró falta de respeto con estas declaraciones”.

