Banco Pichincha se disculpó mediante un comunicado con Alianza Lima por spot del 'amuleto'

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, el Banco Pichincha retiró el video del spot titulado “El nuevo amuleto de la selección”, en alusión a que la camiseta de Alianza Lima le dio suerte a la selección de Perú sobre Brasil, pero que fue utilizado por hinchas rivales para revivir una vieja broma que hace burla a los blanquiazules.

Debido a ello, Banco Pichincha decidió retirar de Facebook dicho spot y aprovecharon, además, para disculparse “por la molestia causada a la gran comunidad aliancista, a la administración del club y a los hinchas del fútbol en general".

“Estamos orgullosos de apoyar a uno de los equipos más importantes del Perú y reafirmamos nuestro compromiso con Alianza Lima”, se lee en el comunicado de Facebook.

El gerente de Marketing del Club Alianza Lima, Benjamín Romero, había manifestado su confianza en que el Banco Pichincha retiraría el video y aclaró que el spot no les fue consultado.

“A nosotros no nos presentaron, no vimos el video, no lo aprobamos. La idea no es especular, que se aclare la situación, la idea no es pelearnos con nuestro aliado principal, simplemente en todas las relaciones ocurren temas y este tema se salió de control, ellos al no comunicarnos esto (emisión del video) en estos momentos deben asumir una iniciativa”, dijo el gerente.

El video retirado de Facebook de Banco Pichincha estuvo más de 16 horas publicado y obtuvo más de 12 mil reacciones y casi 8 mil comentarios.