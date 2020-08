Tras declararse en rebeldía y no disputar la recta final de temporada con Barcelona, Arthur Melo tiene todo definido para abandonar el club catalán y sumarse a Juventus, informó este sábado el diario La Vanguardia.

Según el medio español, el volante brasileño viajará a Turín el domingo 23 de agosto y un día después entrenará en las instalaciones de la ‘Veccia Signora’ bajo las órdenes de Andrea Pirlo, pero recibirá “una pequeña sanción económica con expediente disciplinario abierto” tras intentar forzar su salida al cuadro italiano antes de tiempo y no estar disponible cuando Quique Setién lo necesitaba.

Los jugadores azulgranas volvieron a los entrenamientos después de finalizar la LaLiga el 19 de julio, con vistas al partido de vuelta de octavos de final de la Champions (8 de agosto) contra Napoli, pero Arthur no se presentó.

Barcelona y Juve anunciaron el 30 de junio el traspaso de Arthur Melo a Juventus, que enviará en sentido contrario a Miralem Pjanic, aunque ambos jugadores permanecerían en sus clubes de origen hasta el fin de las competiciones oficiales de la campaña 2019-2020, trastocada por la pandemia de COVID-19.

El propio Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, consideró “una falta de respeto” la decisión de Arthur de no reintegrarse al equipo tras su fichaje por Juventus, insistiendo en que es “un acto de indisciplina inaceptable”.

Arthur, que tiene contrato con Barcelona hasta el 1 de septiembre, no participó en ninguna dinámica de grupo del primer equipo ‘culé’ por el expediente disciplinario. Además no logró acceder al Camp Nou para presenciar el Barcelona-Napoli por no tener el resultado de la prueba de coronavirus a la que se sometió en su llegada a Barcelona.

El jugador se reunió con Eric Abidal, director deportivo del Barcelona, y explicó las razones por las que no se incorporó cuando se lo ordenó, entre ellas que no iba a jugar más.

El brasileño fue traspasado al Juventus por 72 millones de euros (10 más variables) y hasta que no se resolviera su situación con el Barça no podrá incorporarse a las prácticas del cuadro piamontés.