Si para el fanático común y corriente fue raro ver a Lionel Messi anunciando su despedida del Barcelona, imaginen lo que habrá sido para los futbolistas, el staff técnico y todas las personas que han trabajado cerca a él los últimos 17 años.

La partida del argentino, el mejor jugador de la historia del cuadro blaugrana, no será fácil de superar. Pero no es el único problema que tiene que afrontar el Barza en este inicio de temporada.

Mientras la plantilla piensa en su debut este domingo contra la Real Sociedad por el inicio de Liga Española, los directivos trabajan día y noche para sacar al club de la crisis en la que se encuentra.

Los problemas del Barcelona post-Messi

No hay dinero . Si Messi no sigue en Barcelona es porque al club no le cuadraban los números. La mala gestión de Bartomeu -que dejó una plantilla excesivamente cara a Laporta- y la pandemia han puesto a la organización deportiva en una situación difícil.

“Esta pandemia es casi como una tercera guerra mundial. Es cierto que vienes de una gestión de vacas gordas, con contratos demasiado generosos- Pero éramos el club con más ingresos y la pandemia ha hecho unos estragos muy duros que se juntan con un fin de ciclo expresado con la marcha de Leo”, señalaron a “El País” fuentes cercanas al Barza.

Solo endeudándose más, el equipo era capaz de quedarse con Leo y el presidente Joan Laporta decidió no hacerlo.

Barcelona necesita reducir gastos -por eso Leo ya había aceptado una significativa reducción de su salario- mientras espera que la Superliga se haga realidad para recibir una importante inyección de dinero.

El último en entender todo ese problema ha sido Gerard Piqué, que aceptó renovar contrato por un sueldo menor -falta que acepten Sergio Busquets y Sergio Roberto- y eso ha permitido que la directiva inscriba este sábado a Memphis Depay y Eric García.

No puede vender jugadores . El Barza necesita vender, pero no puede. Una razón es que los jugadores con más opciones de salir perciben sueldos muy elevados que no están dispuestos a dejar así nomás. El Benfica, por ejemplo, quiere fichar a Umtiti, cuyo contrato finaliza en el 2013. Pero el francés, campeón del mundo en Rusia 2018, no está dispuesto a ganar menos de los 8 millones netos anuales que recibe en el Barza.

Otra explicación tiene que ver con el concepto entendido como “amortización”. Para entenderlo podemos explicar el caso de Miralem Pjanic. El bosnio llegó al Barcelona a cambio de 60 millones de euros y un contrato por cuatro temporadas. Como solo lleva un año, el equipo debería venderlo como mínimo a 45 millones de euros, de lo contrario registraría más pérdidas en su balance.

Pasa algo similar con Griezmann, que costó 120 millones; y Coutinho, el fichaje más caro en la historia del club por los 160 millones que pagaron.

Koeman no era la primera opción . El presidente Laporta no confía 100% en el técnico del club y por más que le buscó reemplazo, el tema económico le hizo ver que lo mejor era que se quede.

Pero lo cierto es que hay dudas sobre cómo gestionará el holandés al equipo ahora que no está Messi, quien era el hombre gol.

“Lo que es seguro es que ya no se puede jugar a lo mismo. Leo era el origen y el final de muchas jugadas”, se escucha en los pasadizos de la ciudad deportiva del Barcelona, según informa “El País”.

¿Cómo salir adelante con un presidente que no está contento con su entrenador? Lo veremos.

Una joven estrella que no quiere renovar. Tiene 18 años, llegó al club con 7, ha jugado más de 15 partidos con el equipo principal y es una de las perlas más preciadas de La Masía. Uno pensaría que su sueño es seguir la carrera de Lionel Messi, pero el joven Ilaix Moriba se niega a renovar contrato con el Barcelona.

Lo que dicen dentro del club es que sus agentes están esperando que termine su contrato el próximo año para llevarlo libre a otro club grande para cobrar una prima por su fichaje. Al mismo tiempo, el entorno del futbolista pide que se le valore más.

El tema es más incómodo todavía porque el club, aunque le tiene mucho cariño, está dispuesto a sentarlo en la grada toda la temporada si no se decide a renovar contrato. Así están las cosas.

