Barcelona se ve afectado por los efectos de la pandemia de COVID-19 y analiza si es momento oportuno para apostar por Lautaro Martínez, reconoció este domingo el presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu.

El actual titular azulgrana admitió haber fallado antes durante su mandato en materia de fichajes y quiere tomarse el tiempo necesario para no volver a equivocarse.

“El mercado que se viene este verano será muy distinto. Los grandes clubes se verán limitados por los problemas económicos, pero el Barça siempre es un agitador del mercado. En el caso de Lautaro la negociación está parada ahora mismo, hablamos con el Inter hace unas semanas. Estamos en una fase de análisis”, señaló Bartomeu en comunicación con el programa ‘Onze’ del canal catalán TV3.

“El resultado de los fichajes no ha sido el que queríamos. Coutinho no ha tenido una suerte de una gran estrella, no ha terminado de funcionar”, reconoció en otra parte de la entrevista, sin mencionar a Antoine Griezmann.

Barcelona se encuentra en segunda posición de la temporada 2019/2020 de LaLiga, a la sobra de Real Madrid cuando restan seis puntos en disputa, pero Bartomeu no da por perdida la campaña.

“Siempre hay opciones de ganar LaLiga, la ilusión es grande y no bajan los brazos. Hasta el último momento hay que pelear y ellos lo hacen, lo más importante es ese espíritu de lucha”, señaló.

El titular del cuadro catalán también dejó claro que seguirá apostando por la continuidad de Quique Setién, quien “dirigirá al equipo en la Champions y en estos dos partidos que quedan de Liga”.

“Tenemos una temporada muy atípica, jugaremos en agosto y él será el entrenador. Si superamos al Nápoles (octavos de final de la Champions) estaremos en Lisboa. La voluntad es de acabar los contratos y Setién lo tiene. Fuimos a casa de Setién a hablar del futuro, de la planificación de la próxima temporada. Probablemente estará él y me interesa mucho saber qué piensa él. Cuenta mucho con Riqui Puig y Ansu. Hemos visto a Pedri y a Trincao en forma, hay esperanzas”, agregó Bartomeu, quien acaba su mandato en 2021.

Una tarea pendiente para el directivo será asegurar que Messi siga en Barcelona. “Con Messi hablamos, hemos hablado y hablaremos. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, tiene años por delante y está en plena forma. No tengo ninguna duda de que seguirá en el Barça, su futuro está aquí futbolísticamente y después del fútbol”, sentenció.