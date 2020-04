Ivan Rakitic es uno de los referentes actuales de la selección croata y destaca como figura en Barcelona, uno de los clubes más importantes del mundo, pero sería otra su realidad si no hubiese acatado las indicaciones de su padre, quien lo encaminó hacia el fútbol cuando soñaba ser tenista.

El volante azulgrana reafirmó su afición por el ‘deporte blanco’ al participar en una noble iniciativa que permite la interacción de jugadores del cuadro catalán con pacientes del Hospital de Sant Joan de Déu, como parte de un programa de bienestar emocional pediátrico de la Fundación Barça.

Gracias a la campaña, Rakitic conoció a través de una videollamada a Biel, un niño de once años que sigue desde casa el tratamiento que habitualmente recibe en el nosocomio, a quien le reveló que había decido buscar el profesionalismo con una raqueta en el pasado.

“Yo jugaba mucho al tenis, me gusta mucho. Hasta los 13 años jugaba al fútbol y al tenis. Quise dejar el fútbol para concentrarme en el tenis y mi padre me dijo que no, no me dejaba ir a jugar y así empecé a centrarme más en el fútbol”, respondió el jugador ‘culé’ tras ser consultado sobre sus pasatiempos favoritos, con una sonrisa en el rostro al recordar ese momento de su vida.

Mira els consells que el Biel, un pacient de l'Hospital @SJDbarcelona_ca, l'hi dóna a @ivanrakitic sobre com passar el confiament. 💪🏼👏🏼🔵🔴 pic.twitter.com/8OVJBGuAZt — Barça Foundation (from 🏠) (@FundacioFCB) April 18, 2020

Rakitic también comentó la forma en la que afronta el aislamiento social por la pandemia de covid-19, disfrutando de los placeres que habitualmente no puede cumplir. “Me paso la vida viajando, nunca había estado tanto tiempo con mi familia y las niñas, es lo bonito de esta situación”, agregó en la conversación con Biel, quien considera que "es mejor estar en el colegio, pero tampoco se está tan mal en casa”.