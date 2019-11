El Barcelona perdió en su visita al Levante en el Ciutat de Valencia. El cuadro blaugrana cortó una racha de siete victorias seguidas y despertó, nuevamente, las dudas sobre su funcionamiento en la temporada.

Han sido algunas decisiones concretas que se le critican a Ernesto Valverde, y que son las que han condenado a este Barcelona a la irregularidad. Él ha dirigido 133 partidos del Barza y ha caído en 15 veces.

SISTEMA DEFENSIVO DESATENTO

Messi abrió la cuenta en Valencia, pero el Levante empezó la remontada con dos goles en solo 141 segundos. Campana y Mayoral anotaron para el 2-1 entre el minuto 61 y 63. Y no solo eso, en el 68 Radoja marcó el tercero. En menos de diez minutos sentenciaron el encuentro.

No es la primera vez que al Barza le marcan dos goles tan rápido. Según el estadístico Míster Chip, el Leganés le marcó dos tantos en 69 segundos en el 2018 y el Valencia hizo lo mismo en el 2005 con dos tantos de David Villa en solo 60 segundos.

VISITANTES CON MÁS SUERTE QUE FÚTBOL

Fuera de casa el Barza ya no atemoriza. Este año el cuadro culé ha jugado 6 partidos fuera de casa en la Liga y dos en la Champions.

En la Liga, de los seis encuentros, solo ha ganado dos y empató uno. Siete puntos de 18 posibles. Perdió en Bilbao ante el Athletic, ante Granada y ahora con Levante. Igualó con Osasuna. Solo pudo ganarles al Getafe y Eibar.

En Champions los números lo acompañan, pero no el rendimiento. Debutó con un 0-0 ante Dormund en Alemania que pudo ser derrota de no ser por las manos de Ter Stegen, quien incluso atajó un penal. Luego venció al Slavia en Praga, pero con un juego que no contagia entusiasmo.





LA PRESENCIA DE GRIEZMANN

El delantero francés ha estado presente en diez de los once los partidos de la presente Liga española, siendo titular en nueve de ellos. Sin embargo, su juego aún no despega en el cuadro culé.

Si bien tiene 4 goles en los 822 minutos que ha jugado en la Liga, no logra compenetrarse con la presencia de Messi y mantiene el titularato por encima de Dembélé -víctima asidua de las lesiones- y Ansu Fati -grata aparición en el equipo-. En Champions ha jugado tres partidos y aún no anota.

Además, la prensa española asegura que la relación del francés es algo fría. Él mismo lo reconoció sobre su trato con Messi. "No es una persona que hablé mucho y yo tampoco. Es difícil", comentó.

Griezmann no ha sido la solución en el gol. (Foto: Reuters) JAVIER BARBANCHO | REUTERS

LOS CAMBIOS EN LA VOLANTE

Ernesto Valverde ha confiado su mediocampo a joven holandés Frenkie de Jong. El ex Ajax ha jugado los once partidos de la Liga y suma más minutos que Sergio Busquets, Arthur Melo, Arturo Vidal y que Ivan Rakitic, el gran relegado en el equipo.

Rakitic ha contemplado la idea de salir en el próximo mercado luego de no ser tan considerado por Valverde. Esta temporada ha tenido presencia solo una vez como titular y apenas suma 197 minutos en once fechas, de las cuales ha tenido presencia en siete.

De Jong se ha sabido adaptar al Barza, pero le cuesta cuando no juega con Busquets. (Foto: AFP) LLUIS GENE | AFP

El año pasado la dupla de volantes era Rakitic-Busquets, teniendo a Arthur y Vidal como recambios. Este año en el medio es para De Jong-Busquets. Este sábado, ante Levante Frenkie jugó junto a Arthur y le tocó hacerse de la conducción. Cumplió, pero le costó sin su compañero ideal y con el brasileño amonestado.

Busquets se encuentra en un nivel muy por debajo de lo que se le conoce. Él es el futbolista que le da solidez al equipo, pero no ha estado a la altura.

LESIONES DESDE EL INICIO

"Los pecados lo sabemos, pero no es fácil cambiar las cosas". Lo dijo Gerard Piqué y se sabe que la pretemporada del Barcelona no fue de las mejores. "Mucho viaje, poco entrenamiento", declaró en referencia a las giras por Japón y Estados Unidos.

Messi empezó la temporada lesionado y a él se han sumado nombres entre los que juegan regularmente como Jordi Alba, Dembélé y Luis Suárez, que ante Levante apenas jugó 00 minutos antes de ser cambiado por molestias musculares.

Suárez tuvo que ser cambiado por una lesión. (Foto: Reuters) JAVIER BARBANCHO | REUTERS

Todo esto lo ha llevado a un nivel de juego que no deja satisfecho a sus aficionados. Si bien ha podido conquistar puntos, partidos como ante el Dortmund en la Champions y las derrotas ante el Granada y Levante han dejado desnudos al cuadro culé.

Este martes recibe al Slavia de Praga en el Camp Nou por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions y será una gran oportunidad de empezar a reinvindicarse.