Barcelona vs. Manchester United EN VIVO: fecha, horario y canales de ida por cuartos de final de Champions

Todos los ojos estarán puestos en la dupla de ataque compuesta por Lionel Messi y Luis Suárez cuando el Barcelona visite esta semana al Manchester United por la Champions League 2018-2019, pero el defensor Gerard Piqué está demostrando esta temporada ser igualmente importante en los intentos del conjunto catalán de ganar un triplete.

A qué hora se juega, en qué canal televisan y dónde y cómo ver en directo online el partido entre Manchester United vs. Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2019.

El partido del Manchester United vs. Barcelona se realizará este miércoles 10 de abril del 2019 en Old Trafford, Gran Manchester, en la región noroeste de Inglaterra, y la casa de los 'Red Devils'. El cotejo está programado para disputarse a las 2:00 pm. (Hora peruana) y es válido por la ida de los cuartos de final de la Champions 2018-2019.

Barcelona vs. Manchester United: día, hora y canal de la ida por cuartos de final de Champions League. (Video: YouTube/Foto: Captura de pantalla)

Barcelona vs. Manchester United: El regreso de Piqué a Old Trafoord

El central regresará a Old Trafford por primera vez desde que dejó el Manchester United en 2008 para volver al Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final que se jugará el miércoles.

Con su llegada a los "Diablos Rojos" en 2004 desde el Barcelona cuando solo tenía 16 años, Piqué aprendió lecciones importantes durante algunas temporadas difíciles en el norte de Inglaterra.

Barcelona vs. Manchester United: El regreso de Piqué a Old Trafoord. (Foto: AFP)

El defensor nunca logró afianzarse en la titularidad de un equipo que contaba como principales zagueros con Rio Ferdinand y Nemanja Vidic, pero siempre estuvo rodeado de jugadores de élite para crecer futbolísticamente.

Sin embargo, después de una tarde para el olvido ante el Bolton Wanderers en 2007, donde Piqué cometió un notorio error que generó un gol de Nicolas Anelka, el defensor perdió la confianza del entonces entrenador Alex Ferguson.

¿Dónde y cuándo ver Barcelona vs. Manchester United por Champions League? Esta es la guía internacional con los horarios y canales de televisión que transmitirán en vivo, online y en directo la ida de cuartos de final de la Champions League 2018-2019. En España el partido se podrá observar el miércoles 10 de abril a las 21:00 horas.

En España, Barcelona vs. Manchester United será televisado en vivo, en directo y online el miércoles 10 de abril a las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+), Movistar Liga de Campeones UHD (canal 442 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange TV.



Barcelona vs. Manchester United: horarios en el mundo

Barcelona vs. Manchester United: horarios en el mundo. (Foto: Barcelona Noticias)

Argentina - 16:00 pm.

Bolivia - 15:00 pm.

Brasil - 16:00 pm.

Canadá - 15:00 pm.

Chile - 15:00 pm.

Colombia - 14:00 pm.

Costa Rica - 13:00 pm.

Cuba - 15:00 pm.

Ecuador - 14:00 pm.

El Salvador - 13:00 pm.

Estados Unidos - 15:00 pm.

Guatemala - 13:00 pm.

Honduras - 13:00 pm.

México - 14:00 pm.

Nicaragua - 13:00 pm.

Panamá - 14:00 pm.

Paraguay - 15:00 pm.

Perú - 14:00 pm.

Puerto Rico - 15:00 pm.

República Dominicana - 15:00 pm.

Uruguay - 16:00 pm.

Venezuela - 15:00 pm.

Barcelona vs. Manchester United: canales de transmisión

Barcelona vs. Manchester United: canales de transmisión. (Foto: Barcelona Noticias)

Argentina - FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Australia - Radio Barca, Optus Sport

Austria - Sky Sport Austria, Sky Sport 2/HD, SRF zwei, Sky Go

Bélgica - Q2 Belgium, Proximus 11+

Bolivia - Fox Sports Cono Sur

Brasil - Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo

Camerún - SuperSport 5 Africa

Canadá - DAZN, Radio Barca

Chile - FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

China - CCTV 5+ VIP

Colombia - Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica - FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Dinamarca - Viasat Ultra HD, Viaplay Denmark

República Dominicana - Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Ecuador - FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

El Salvador - Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Francia - RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania - SRF zwei, Sky Go, Sky Sport 2/HD

Guatemala - FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Honduras - FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Hungría - M4 Sports

Islandia - Stöð 2 Sport 2

India - SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Indonesia - K-Vision

Irlanda - BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BT Sport Live, Virgin TV Go

Israel - Sport 5 Israel

Italia - Sky Sport Football, Sky Calcio 3, RSI La 2, SKY Go Italia

Japón - DAZN

México - FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Monaco - RMC Sport 1

Países Bajos - Ziggo Sport Select

Nueva Zelanda - Sky Sport 1 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua - FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Noruega - Viaplay Norway, Viasat Ultra HD, Viasport 1

Panamá - Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay - Fox Sports Cono Sur

Perú - Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Peru

Portugal - Eleven Sports 2 Portugal

Rusia - Матч! Футбол 2

Arabia Saudita - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Eslovaquia - Orange Sport 1

Eslovenia - Kanal A, HRT 2

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Suecia - Viaplay Sweden, Viasat Ultra HD, Viasat Sports Premium

Suiza - TeleClub Sport Live, RTS Deux, RTS Sport, SRF zwei, RMC Sport 1, RSI La 2

Turquía - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports Turkey

Ucrania - Futbol 2, OLL.tv

Emiratos Árabes Unidos - beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Reino Unido - BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BT Sport 4K UHD, BT Sport Live

Estados Unidos - Univision Deportes, UniMás, Watch TNT, Radio Barca, Univision NOW, B/R Live, TNT USA, Univision Deportes En Vivo

Uruguay - FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur

Venezuela - FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte



Barcelona vs. Manchester United: los convocados de Valverde

El técnico del Barcelona Ernesto Valverde se lleva a 22 jugadores a Manchester, para medirse el próximo miércoles al United (21:00 horas), entre ellos a Ousmane Dembélé, que no tiene el alta médica, y a Jean-Clair Todibo, que no está inscrito para esta competición.

La principal duda para el miércoles será la de Dembélé, lesionado tras el partido de vuelta de los octavos de final ante el Lyón y baja desde entonces. El francés viaja y podría recibir el alta mañana mismo, después del entrenamiento que el equipo hará en Old Trafford.

Así Valverde ha convocado a los porteros Ter Stegen, Cillessen e Iñaki Peña; a los defensas Semedo, Piqué, Todibo, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Sergi Roberto y Umtiti; a los medios Rakitic, Busquets, Arthur, Aleñá y Arturo Vidal, así como a los delanteros Coutinho, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Malcom y Boateng.

Son baja Rafinha Alcántara (de larga duración) y Thomas Vermaelen, que con unas molestias en la pierna izquierda no viajará a Manchester.

UEFA Champions League: "Barcelona está un peldaño más arriba que Manchester United" - Pochettino

Barcelona vs. Manchester United: Solskjaer quiere recuperar el espíritu de los Diablos Rojos

El entrenador del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer espera recuperar la mentalidad del United del 1999, ganador del triplete, para enfrentarse en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona.

"Nos desafiábamos en cada entrenamiento. Había peleas, pero a la vez una justicia interna que he visto en pocos equipos", explicó Solskjaer este lunes el técnico noruego en una entrevista al canal ESPN.

"Nunca aceptamos que alguien estuviese por debajo de su nivel en un entrenamiento. Nos dábamos patadas y teníamos que salir ganadores cada día. Eso se trasladaba a los partidos, nunca nos rendíamos. Había un espíritu de equipo increíble", recordó de su etapa de jugador.

Reflejo de ello está la inolvidable final de Champions, que el United ganó al Bayern de Múnich por 2-1, marcando los dos goles en el descuento, el segundo anotado por Solskjaer.

Barcelona vs. Manchester United o Messi vs. Pogba

Barcelona vs. Manchester United o Messi vs. Pogba. (Foto: Internet)

Manchester United y el Barcelona, dos de los clubes con mejor palmarés de los últimos veinticinco años, están citados para el miércoles. Old Trafford contemplará el primer cruce entre estos dos poderosos equipos por primera vez en ocho años.



El italiano Gianluca Rocchi arbitrará el próximo miércoles día 10 el partido Manchester United vs. Barcelona y el español Carlos Del Cerro Grande el Ajax vs. Juventus, ambos correspondientes a la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Barcelona vs. Manchester United: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea, Young, Bailly, Smailling, Lindelof, Shaw, Fred, Matic, Pogba, Lukaku y Martial.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Coutinho y Luis Suárez.