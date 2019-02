Barcelona vs. Real Madrid: día, hora y canal por la ida de las semifinales de la Copa del Rey

Barcelona busca su quinta Copa del Rey seguida, que sería un logro inédito, en tanto que Real Madrid procura ganarla por primera vez desde el 2014 y darse una satisfacción en un año en el que ha estado a los tumbos.



Este miércoles seis de febrero a las 3:00 pm. (EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en el Camp Nou por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Para Barcelona, el choque con el equipo merengue marca el inicio de un período intenso, que incluya un partido el sábado con Atlético de Madrid, su escolta al tope de la liga, a seis puntos.

Una derrota no solo dejaría al Atlético a tres unidades, sino que permitiría que Real Madrid siguiese acercándose. El conjunto blanco aprovechó el empate blaugrana con Valencia para colocarse a ocho unidades gracias a una victoria 3-0 sobre Alavés.

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: horarios en el mundo EN DIRECTO

Vancouver 12:00 am.

Los Angeles 12:00 am.

México 2:00 pm.

Bogotá 3:00 pm.

Lima 3:00 pm.

Santiago 3:00 pm.

Toronto 3:00 pm.

Nueva York 3:00 pm.

Buenos Aires 5:00 pm.

Brasilia 6:00 pm.

Londres 8:00 pm.

Dakar 8:00 pm.

Barcelona: 9:00 pm.

París 9:00 pm.

Yaoundé 9:00 pm.

Cape Town 10:00 pm.

Estambul 11:00 pm.

Mecca 11:00 pm.

Beijing 4:00 am. (jueves 7 de febrero)

Nueva Deli 1:30 am. (jueves 7 de febrero)

Jakarta 3:00 am. (jueves 7 de febrero)

Tokio 5:00 am. (jueves 7 de febrero)

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: horarios en el mundo EN DIRECTO

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: canales de transmisión EN DIRECTO

Argentina / DIRECTV Sports (canales 610-619)

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / sin confirmar

Canadá / beIN Sports

Chile / DIRECTV Sports (canales 610-619)

Colombia / DIRECTV Sports (canales 610-619)

Costa Rica / SKY Sports (canales 504-546)

Cuba / Tele Rebelde

Ecuador / DIRECTV Sports (canales 610-619)

El Salvador / SKY Sports (canales 504-546)

Estados Unidos / beIN Sports, beIN SPORTS Ñ

Guatemala / SKY Sports (canales 504-546)

Honduras / SKY Sports (canales 504-546)

México / SKY Sports (canales 504-546)

Nicaragua / SKY Sports (canales 504-546)

Panamá / SKY Sports (canales 504-546)

Paraguay / sin confirmar

Perú / DIRECTV Sports (canales 610-619)

Puerto Rico / SKY Sports (canales 504-546)

República Dominicana / SKY Sports (canales 504-546)

Uruguay / DIRECTV Sports (canales 610-619)

Venezuela / DIRECTV Sports (canales 610-619)



Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: canales de transmisión EN DIRECTO.

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: sorteo de la Copa del Rey EN DIRECTO

Copa del Rey: sorteo de las semifinales del torneo.

Real Madrid, por su parte, encara la semana que viene un duro partido con Ajax por los octavos de final de la Champions League, en la que busca su cuarto título seguido, sin contar con Cristiano Ronaldo por primera vez en casi una década.

El partido de vuelta de la Copa del Rey tendrá lugar el 27 de febrero en el Santiago Bernabéu y los dos equipos volverán a medirse tres días después, en el mismo escenario, en un duelo que podría decidir la liga.

Barcelona vs. Real Madrid: "El condimento es mucho mejor contra Madrid", dice Valverde

La incertidumbre sigue en cambio en torno a Messi, que se quedó en el gimnasio haciendo trabajo de recuperación.

"Tenía una pequeña molestia, igual que tendrán algunos otros, vamos a esperar a ver qué nos dicen los médicos cuando le hagan las pruebas, y lo valoraremos, pero no puedo adelantar nada", explicó el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, tras el encuentro.

El astro argentino sufrió un fuerte golpe y una contractura en el muslo derecho en el partido de Liga contra el Valencia (2-2), teniendo que ser atendido durante unos instantes en el campo, aunque pudo acabar el partido.

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: la batalla de los '9' EN DIRECTO

Barcelona vs. Real Madrid: la batalla de los '9'.

La otra semifinal comenzará en el escenario de la final, el 25 de mayo en el Benito Villamarín, entre dos conjuntos que buscan un sueño y que también han logrado enderezar el rumbo.



La final del Benito Villamarín espera a sus protagonistas. Esta semana se escribirá el primer capítulo. El segundo y definitivo será a finales de mes en el Santiago Bernabéu y en Mestalla. En liza estarán el rey de copas, el Barcelona, con 30 coronas, las cuatro últimas seguidas, un Real Madrid que trata de alcanzar su vigésimo título, el Valencia, que busca el octavo, y el Betis el tercero.