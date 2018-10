Debido al cambio de hora en Europa, por el horario de invierno, miles de personas se preguntaban si la programación del duelo entre Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou variaría.

Si bien es cierto, en Europa ahora mismo tienen una hora antes. En la madrugada del sábado, los países del Viejo Continente modificaron sus relojes, el clásico español no cambió de hora y se mantuvo su programación 10:15 am. por DirecTV Sports.

Julen Lopetegui afronta a su primer clásico contra el archirrival Barcelona diciendo que aún cree que puede tener éxito como técnico del Real Madrid.

Las conjeturas sobre su inminente despido se han disparado en España a partir de la racha de cinco partidos sin ganar del Madrid, y que incluyó su más larga sequía de goles.

Un triunfo poco convincente 2-1 contra el Viktoria Plzen esta semana en la Champions League hizo poco para cambiar la impresión de que Lopetegui está en peligro serio de perder su opuesto.

Lopetegui dijo el sábado que aún espera cambiar las suertes del Madrid en la campaña, un día antes de que su equipo visite al Barça para el clásico.

"Espero seguir respirando, no creo que me vaya a morir. Cada uno tiene un 100% de energías, y el 100% de energías están enfocadas a ayudar a mi equipo a hacer un gran partido”, dijo Lopetegui cuando se le preguntó sobre su futuro. "Lo nuestro no es una situación irreversible, estamos en octubre".

El Madrid ha retrocedido al octavo puesto en la Liga tras derrotas consecutivas contra Alavés y Levante. Aún así, anda apenas cinco puntos detrás del nuevo líder Atlético de Madrid, que ganó el sábado.