Barcelona vs. Valladolid: la foto viral del Estadio José Zorrilla que remece las redes sociales

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no ocultó este viernes su preocupación por el estado del césped del José Zorrilla, donde el conjunto azulgrana se midió al Valladolid en la segunda jornada de LaLiga Santander.

"No voy a negar que lo tengo en la cabeza. No es normal plantar un césped cuatro días antes de jugar un partido. No sé a quién se le ha ocurrido. La experiencia me dice que, con tampoco tiempo, el césped se resiente, no esta sólido y la gente resbala y se cae. No es lo mejor para el juego", se quejó en rueda de prensa.



Y no se equivocó. Las condiciones del césped del Estadio José Zorrilla son lamentables. Las imágenes del partido y las fotografías muestran las claras falencias del campo de juego.

Estadio José Zorrilla, observa con detalles el estado del campo de juego. (Foto: AFP)

Grumos, desniveles y partes removibles, llamaron la atención de periodistas, jugadores y usuarios de las redes sociales. Rápidamente fotografías de los futbolistas manipulando el césped se viralizaron.

En una de las más llamativas fotografías de la red, se observa al lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba removiendo un gran pedazo de pasto.

En una disputa por el balón, se puede ver los detalles del campo de juego. (Foto: AFP)

En otra se puede visualizar al delantero Luis Suárez sacando un inmenso pedazo de pasto. Esta particular fotografía ha sido una de las más compartidas en las redes sociales.