Bayern Múnich goleó 4-1 a Stuttgart por la Bundesliga en el Allianz Arena

Bayern Múnich hizo valer su localía y derrotó 4-1 a Stuttgart por la jornada 19° de la Bundesliga. El Allianz Arena fue testigo de una nueva victoria de los bávaros.

Tras la victoria del Borussia Dortmund, el Bayern, segundo clasificado, estaba obligado a ganar para no perder la estela del líder y le costó más de lo previsto para imponerse a un equipo que lucha por no descender.

El hispanobrasileño Thiago Alcántara abrió el marcador en la primera parte (5), pero el griego Anastasios Donis empató para los visitantes en el ecuador del primer periodo (26).

Los bávaros tuvieron que esperar a la segunda parte para desnivelar de nuevo la contienda, con un gol en contra de Christian Gentner (55).

Diez minutos después, el polaco Robert Lewandowski falló un penal, pero el Bayern acabaría sentenciando con los tantos de Leon Goretzka (71) y del propio Lewandowski (84).

Bayern Múnich se impuso por 4-1 ante Stuttgart en el Allianz Arena. El mencionado duelo se dio por la jornada 19° de la Bundesliga (Video: YouTube)

Con esta victoria, el Bayern mantiene su desventaja con respecto al Dortmund en 6 puntos y distancia a su vez en tres al Borussia Moenchengladbach, que el sábado derrotó por 2-0 al Augsburgo (15º).

Alineaciones confirmadas:

Bayern Múnich vs. Stuttgart EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue la definición por la Bundesliga en el Allianz Arena de Múnich este domingo desde las 14:30 horas (hora local, 9:30 am. hora peruana)



Tras ver el triunfo del líder, Bayern Múnich está obligado a ganar para seguir en la pelea por el título ante un peligroso Stuttgart que marcha en zona de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Bundesliga.

Borussia Dortmund no se cansa de meterle presión al actual campeón de la Bundesliga con triunfos jornada tras jornada, y por ello es que Bayern Múnich está obligado a sumar de a tres ante un rival que, sobre el papel, no debería darle mayores problemas. Pero con Stuttgart no se sabe.

Bayern Múnich no puede ceder ningún punto para seguir en la lucha por el título de la Bundesliga. (Foto: Facebook Bayern Munich)

Los albirrojos vienen de sumar un punto de los últimos 15 que disputaron, pero tiene en la memoria que la última vez que visitaron el Allianz Arena, el 12 de mayo del 2018, se fueron goleando al poderoso Bayern Múnich y esperan repetir la historia, sobre todo para salir de la incómoda posición en la que se encuentran.

En Bayern Munich, James Rodríguez no será de la partida a pesar de los elogios del entrenadior Niko Kovac. Su lugar será ocupado por Leon Goretzka. "(James) es un gran tipo y un futbolista superior. Pero se aplica a todos los que juegan en el fin de semana, basado en lo que ofrecen en el entrenamiento. Trabaja tanto como otros. Nuestra decisión de jugar a Leon en la posición 10 la semana pasada resultó ser la correcta", señaló el entrenador croata.

Bayern Múnich no tiene margen de error en la Bundesliga si no quiere cortar su racha de títulos en el fútbol alemán. Pero no puede subestimar la posición en la que se encuentra Stuttgart, un león herido que puede darle un golpe fatal al campeón.

Bayern Múnich vs. Stuttgart: posibles alineaciones



Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Martínez, Thiago, Müller, Goretzka, Coman; Lewandowski



Stuttgart: Zieler; Beck, Baumgartl, Kempf, Insúa; Ascacibar, Esswein, Gentner, Aogo, Zuber; Gomez