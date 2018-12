Bayern Munich vs. Hannover EN VIVO ONLINE: juegan por la fecha 15 de la Bundesliga en el HDI-Arena, este sábado 15 de diciembre, desde las 9:30 a.m. (hora peruana) y 3:30 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2.

Bayern Munich visitará a Hannover, con el objetivo de acortar distancia con el líder Borussia Dortmund. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del antepenúltimo cotejo del año de ambos clubes.

Bayern Munich vs. Hannover: horarios del partido



Ecuador - 9:30 a.m.

Perú - 9:30 a.m.

Colombia - 9:30 a.m.

México - 8:30 a.m.

Bolivia - 10:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Argentina - 11:30 a.m.

Uruguay - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

Luego de asegurar el primer lugar en su grupo de la Champions League, tras un empate en su visita a Ajax, Bayern Munich se volverá a enfocar en la liga local. Los bávaros tratarán de confirmar su repunte y disminuir la diferencia de nueve puntos con el Dortmund.

Bayern Munich marcha en el tercer lugar de la tabla, con 27 puntos. "Tenemos que asegurarnos de evitar la robustez del rival para crear ocasiones. Se requiere de nuevo disciplina delante y detrás", afirmó el entrenador Niko Kovac en conferencia de prensa.

Contra Hannover y para los siguientes cotejos que restan en el 2019, Arjen Robben no estará disponible por problemas musculares, anunció el club este viernes.

Thomas Müller fue expulsado en la Champions League por esta brutal entrada | Foto: EFE

Hannover la pasa mal en la Bundesliga. Los rojos no conocen de victorias desde hace tres jornadas y están en el penúltimo puesto, con apenas 10 unidades.

Bayern Munich vs. Hannover: así llegan al partido

Bayern Munich

-12.12.18 Ajax 3-3 Bayern Munich

-08.12.18 Bayern Munich 3-0 Núremberg

-01.12.18 Werder Bremen 1-2 Bayern Munich

-27.11.18 Bayern Munich 5-1 Benfica

-24.11.18 Bayern Munich 3-3 Duseldorf

Hannover

-09.12.18 Mainz 1-1 Hannover

-01.12.18 Hannover 0-2 Hertha Berlin

-25.11.18 Monchengladbach 4-1 Hannover

-09.11.18 Hannover 2-1 Wolfsburgo

-03.11.18 Schalke 3-1 Hannover

Bayern Munich vs. Hannover: probables alineaciones

Hannover: Michael Esser, Julian Korb, Waldemar Anton, Kevin Wimmer, Matthias Ostrzolek, Genki Haraguchi, Walace, Pirmin Schwegler, Takuma Asano, Niclas Füllkrug y Hendrik Weydandt.

Basyern Munich: Manuel Neuer, Rafinha, Nikas Süle, Jerome Boateng, David Alaba, Joshua Kimmich, Thiago Alcántara, Serge Gnabry, Thomas Müller, Franck Ribery y Robert Lewandowski.