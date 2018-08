Bayern Múnich vs. Hoffenheim se enfrentan este viernes (1:30 p.m. EN VIVO ONLINE por FOX Sports) en el inicio de la Bundesliga 2018-19. El partido se jugará en el Allianz Arena. James Rodríguez se recuperó de una lesión y podrá tener minutos en el cuadro bávaro.

"Tendremos a todos disponibles, excepto a Gnabry. Estoy convencido de que mi equipo va a tener un día genial porque, física y técnicamente, estamos en un nivel muy bueno", declaró en conferencia de prensa el entrenador de Bayern Múnich, Niko Kovac, en la previa.

Los dirigentes y aficionados del Bayern Múnich tienen el punto de mira más allá de las fronteras de Alemania. El objetivo no es otro de conquistar la Champions League, un trofeo que se les escapa desde 2013.

Bayern Múnich está construido con ese objetivo, pero mientras que los grandes de Europa están inmersos en una carrera desenfrenada de refuerzos, el mercado deja interrogantes en Múnich. El chileno Arturo Vidal se fue el Barcelona, el brasileño Douglas Costa a la Juventus, y es traspaso del central Jerome Boateng al PSG es aún posible.

Pero las llegadas no han sido de ese calibre: los jóvenes Goretzka y Serge Gnabry (regreso tras préstamo al Hoffenheim) aún no han demostrado su valía al máximo nivel. El luso Renato Sanches no despegó en su cesión al Swansea, y el prodigio canadiense de 17 años Alphonso Davies es sólo una promesa.

Algunos se preguntan si la escasa oposición que encuentra el Bayern Múnich en Alemania es suficiente para preparar sus compromisos europeos. El primer reto será el Hoffenheim, que tiene el antecedente de haber quedado en el tercer lugar en la pasada temporada de la Bundesliga.

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: probables alineaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, David Alaba - Javi Martinez, Thiago Alcántara - Arjen Robben, Thomas Müller, Franck Ribery - Robert Lewandowski

Hoffenheim: Oliver Baumann - Kasim Nuhu, Kevin Vogt, Kevin Akpoguma - Pavel Kaderabek, Florian Grillitsch, Nico Schulz - Steven Zuber, Leonardo Bittencourt - Ádám Szalai, Joelinton.

Con información de AFP