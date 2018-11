Benavente no declina en la selección: “Esté o no esté Cueva, intentaré hacer lo mejor”

Poco a poco siguen llegando los convocados de la selección peruana para los duelos amistosos frente a Ecuador y Costa Rica en el presente mes. La noche del último domingo llegó Cristian Benavente a Lima y se unirá a las prácticas de la 'Blanquirroja' en la Videna.

"Estoy contento por volver a la selección peruana. Antes no pude por una lesión y uno se lamenta, pero ahora sí está todo bien para jugar", precisó el atacante nacional.

Cristian Benavente ocupará la posición habitual de Cueva, quien en esta ocasión no forma parte de los convocados por Ricardo Gareca para la fecha doble de la FIFA.

"Cueva debe estar aquí (en la selección peruana) porque es un buen jugador. Esté o no esté, intentaré hacer lo mejor, ya sea en la posición en la que me desempeño en mi club o no", mencionó el ex Real Madrid Castilla.

La selección peruana tiene programados los duelos frente a Ecuador (15 de noviembre) y Costa Rica (20 de noviembre) por la doble fecha FIFA.