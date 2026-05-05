Por Redacción EC

El primer torneo federado de pádel en el Perú llegó a su fin con éxito. El fin de semana culminó el Betsson Perú Pádel Pro Tour 2026 que organiza la Federación Peruana de Pádel coronando a los campeones en ocho categorías.

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