El primer torneo federado de pádel en el Perú llegó a su fin con éxito. El fin de semana culminó el Betsson Perú Pádel Pro Tour 2026 que organiza la Federación Peruana de Pádel coronando a los campeones en ocho categorías.

Durante el último fin de semana se disputaron las finales de las ocho categorías del campeonato, que reunió a casi 300 jugadores a lo largo del certamen en el Pádel Arena de Surco.

En la máxima categoría masculina, la dupla formada por Duilio Beretta y Matías Altieri logró el título, mientras que en la rama femenina se impuso la dupla de Nicole Aragonés y María Paula Torres.

Duilio Beretta y Matías Altieri – Campeones 1era Categoría (Federación Peruana de Pádel)

“Hemos cumplido nuestros objetivos: identificar a los mejores jugadores y seguir impulsando la masificación del pádel en todas las categorías. Además, ha superado nuestras expectativas en cuanto a la asistencia del público con más de 300 personas por día. Este es el punto de partida para el futuro de nuestra federación”, destacó el presidente de la Federación Peruana de Pádel, Renato Ricci.

El circuito nacional continúa con la siguiente fecha entre el 18 y 24 de mayo en la categoría Silver, mientras que la Gold se disputará entre el 15 y 21 de junio.

Nicole Aragonés y María Paula Torres – Campeonas Damas A (Federación Peruana de Pádel)

LOS CAMPEONES

Varones

José Bautista y Esteban Acevedo – Campeones 6ta Categoría

Miguel Mandujano y Nicolás Bellido – Campeones 5ta Categoría

Manuel Salazar y André Rincon – Campeones 4ta Categoría

André Portugal y José Eduardo Castillo – Campeones 3era Categoría

Alex Butrich y Diego Olano – Campeones 2da Categoría

Duilio Beretta y Matías Altieri – Campeones 1era Categoría

Damas

Johana Rodríguez y Valeria Rivera – Campeonas Damas B

Nicole Aragonés y María Paula Torres – Campeonas Damas A

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CIRCUITO NACIONAL 2026 - FECHAS