Bianca Andreescu vs. Serena Williams: mira el punto que consagró a la canadiense de 19 años en el US Open Con solo 19 años, la canadiense Bianca Andreescu venció 2-0 (6-3, 7-5) a Serena Williams en el Arthur Ashe Stadium y se convirtió en la primera debutante en conquistar el US Open



Bianca Andreescu se convirtió en la primera debutante en ganar el US Open | Foto: Agencias