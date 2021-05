Conforme a los criterios de Saber más

Del Binacional de las oficinas, ya nada llama la atención. La directiva del cuadro de Juliaca anunció la salida del técnico Rubén Darío Insua, luego de que el argentino apenas estuviera tres fechas al mando del equipo, en las que logró apenas un empate y dos derrotas.

No extraña porque no es la primera vez que le pasa al cuadro que fue campeón nacional en el 2019. La inestabilidad en el equipo celeste no le permite retomar ese protagonismo, y por el contrario, son noticia por decisiones fuera del campo de juego, por su presidente Juan Carlos Aquino. El sábado juegan ante Vallejo, y aún no se conoce un nuevo nombre para asumir.

Menos de un mes entre una imagen y otra. (Foto: Binacional)

Cambio tras cambio

El año pasado, el argentino César Vigevani también se fue luego de dirigir solo las dos primeras fechas del Torneo Apertura y la Supercopa con solo una victoria. Según se explicó en su momento, fue porque el estratega había recibido una mejor oferta laboral en otro país.

Sin embargo, el mismo Vigevani explicó luego, que su decisión de buscar nuevas opciones fue porque no tuvo las condiciones necesarias. “Lamentablemente nosotros no armamos este equipo y no podíamos traer a ningún refuerzo para la Copa Libertadores, algo que habíamos solicitado y así se hacía inviable nuestro proyecto” .

Ante ello, decidió buscar nuevos proyectos fuera del país, aunque la pandemia del coronavirus no le permitió concretar algún contrato con alguna nueva institución.

Torneo Resultado Ciudad Supercopa Grau 3-0 Binacional Puno Liga Cusco 0-2 Binacional Cusco Liga Binacional 2-4 Melgar Juliaca





De manera interina asumió el preparador físico Willy Escapa, que dirigió y ganó sus dos partidos, hasta concretar la llegada de un nuevo estratega.

Torneo Resultado Ciudad Liga Vallejo 0-2 Binacional Trujillo Liga Binacional 1-0 UTC Juliaca

Flabio Torres fue el tercer técnico en el año. Torres dirigió en el debut de la Copa Libertadores, en esa victoria de 2-1 sobre Sao Paulo en Juliaca. Sin embargo, en los siete encuentros que tuvo a su mando solo logró dos victorias (ala mencionada ante los brasileños y un 3-1 sobre Boys). Sin embargo, luego cayó 8-0 ante River, generando ya la desconfianza de la directiva.

Torres, al centro. (Foto: Binacional)

En setiembre, tras perder ante Cantolao y empatar con San Martín y Cienciano, se anunció su salida. “He dejado de ser el entrenador del equipo junto con el comando técnico. Desafortunadamente, no hubo buenos resultados”, explicó en sus redes sociales.

Torneo Resultado Ciudad Liga Stein 1-1 Binacional Lambayeque Copa Binacional 2-1 Sao Paulo Juliaca Liga Binacional 3-1 Boys Juliaca Copa River 8-0 Binacional Buenos Aires Post paralización Copa River 8-0 Binacional Lima Liga San Martín 0-0 Binacional Lima Liga Binacional 0-0 Cienciano Lima * El partido ante Alianza no se jugó

(3-0 para los íntimos)

El técnico que lo sacó campeón en el Apertura 2019, Javier Arce, regresó a Binacional. Ya el torneo se jugaba todo en Lima por las restricciones de la pandemia del coronavirus, pero hacía falta cerrar la participación en la Copa Libertadores.

Arce estuvo presente 14 partidos y solo alcanzó dos victorias. En la Libertadores sufrió tres goleadas más, 6-0 ante River en Lima, 4-0 ante LDU en Quito y 5-1 en Brasil ante Sao Paulo.

Liga Alianza UDH 1-2 Binacional Copa Binacional 0-1 LDU Liga Binacional 2-1 Llacuabamba Copa Binacional 0-6 River Liga Ayacucho 1-0 Binacional Liga Binacional 0-1 Mannucci Copa LDU 4-0 Binacional (Quito) Liga Binacional 1-3 Municipal Liga Grau 2-2 Binacional Liga U 1-1 Binacional Liga Huancayo 1-0 Binacional Liga Binacional 3-6 Cristal Copa Sao Paulo 5-1 Binacional (Sao Paulo) Liga UTC 3-0 Binacional * Todos los partidos en Lima

Tras el paso de Arce, Luis ‘Puchito’ Flores se hizo cargo del plantel durante ocho partidos. El cierre de año fue el más productivo en cuanto a cifras, ya que ganó cuatro de los ocho encuentros que dirigió, logrando salvar la categoría.

“Es seguro que luego de dirigir 8 partidos y de salvar la baja la directiva evaluó y decidió renovar contrato a mi comando técnico”, declaró ‘Puchito’ luego de que se confirmara que seguiría en el cargo para la campaña 2021. Sin embargo, este año solo lo esperaron 2 partidos. Tras caer ante Cristal y Huancayo, Flores fue cesado.

Liga Resultados 2020 San Martín 0-2 Binacional Binacional 2-1 Alianza UDH Cienciano 1-1 Binacional Binacional 1-0 Cantolao Binacional 1-2 Cristal Stein 1-3 Binacional Binacional 1-3 Grau Binacional 0-2 U 2021 Binacional 0-4 Cristal Huancayo 3-0 Binacional Todos en Lima, por Liga 1

Mientras se concretaba la llegada de Rubén Darío Insua, nuevamente el preparador físico César Chávez se hizo cargo del equipo para la tercera y cuarta fecha.

Liga 2021 Resultado Boys 3-2 Binacional Binacional 2-1 Alianza UDH * En Lima





Con Insua, que fue anunciado el pasado 14 de abril, Binacional solo jugó tres partidos. Este 9 de mayo se comunicó su salida tras caer ante Alianza. Solo tres partidos dirigió el argentino y no celebró victoria alguna, apenas un empate ante Melgar.

Liga 2021 Resultado Municipal 2-1 Binacional Binacional 1-1 Melgar Alianza 2-0 Binacional * Todo en Lima





MÁS EN DT