Tras tres años de relación, el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto dejó de ser entrenador de Boca Juniors. Así lo anunció de manera oficial el presidente del club Daniel Angelici. Esto llegó tras la derrota del club 'xeneize' ante su rival de siempre River Plate en la gran final de la Copa Libertadores de América disputada en el Estadio Santiago Bernabéu.

En el encuentro participaron el presidente del club argentino, Daniel Angelici, y los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, entrenador y ayudante de campo del equipo "xeneize" desde comienzos de 2016.

"El cuerpo técnico no sigue", había confirmado 'Reuters' la noche del martes. "En la reunión se resolvió que el vínculo, que es hasta el 31 de diciembre, no se renovará", añadió.

"Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo. Les agradezco a los hinchas por este tiempo. Me quiero ir en paz", fueron las palabras finales de Guillermo Barros Schelotto en una conferencia de prensa en la que no hubieron preguntas.

Durante los tres años al frente del equipo, Barros Schelotto obtuvo dos campeonatos consecutivos de la liga argentina, pero no logró ganar la Libertadores, que era el principal objetivo del club.

Boca Juniors: Guillermo Barros Schelotto dejó de ser entrenador 'xeneize'. (Foto: AFP)

Los candidatos para suceder a los mellizos son los experimentados José Pékerman y Alejandro Sabella, y los jóvenes Gabriel Heinze y Sebastián Beccacece, según la prensa local.