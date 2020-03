DT







Boca vs. Medellín: Tevez reclamó enérgicamente a Villa por no pasarle el balón desperdiciando el 1-0 en Libertadores [VIDEO] El delantero Sebastián Villa tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador en el duelo entre Boca Juniors vs. Deportivo Independiente Medellín, en duelo válido en La Bombonera por la fecha 2° del grupo H de la Copa Libertadores de América 2020