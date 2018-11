Boca Juniors vs. River Plate: las cuatro peleas más sonadas del superclásico argentino | VIDEO

En los Boca Juniors vs. River Plate normalmente han sido clásicos llenos de emociones: con mucho fútbol y también con peleas. Este sábado se jugará la primera final de la Copa Libertadores 2018 en la Bombonera y aquí repasamos las broncas más sonados de los últimos años.

El clásico argentino con River en la B

​

En el 2012, un año después de perder la categoría, River Plate se enfrentó a Boca Juniors en un duelo amistoso. Ese encuentro estuvo cargado de burlas por parte de los hinchas del 'Xeneize'. Ese ambiente hostil también se trasladó a la cancha.

Boca Juniors se impuso por 2-0 ante River Plate; sin embargo, el resultado quedó de lado por el encontronazo que tuvieron Ledesma y Alejandro Domínguez. El jugador millonario perdió los papeles y hasta quiso agredir al árbitro.

Lo dejó en la lona

​

El Boca Juniors vs. River Plate, por la final de la Liguilla 88-89, es recordado por un terrible golpe. En pleno partido Serrizuela intentó frenar a Graciani agarrándolo. Esto no le gustó nada al jugador xeneize que reaccionó con un puñete. El árbitro no dudó en expulsarlo.

Gas pimienta

​

Lo que pasó en el Boca Juniors vs. River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores 2014 será recordado como el hecho más vergonzoso que pasó en un superclásico. El 14 de mayo, la Bombonera lucía un marco impresionante pero la fiesta se manchó por un acto delincuencial.

Un barrista de Boca Juniors lanzó gas pimienta a los jugadores de River Plate que tenían toda la cara roja. Producto de esta acción, Boca fue eliminado de la Copa Libertadores y River consiguió la clasificación a cuartos de final.

Gallardo desleal

​

En el año 2004 se registró uno de los duelos más vibrantes entre Boca Juniors y River Plate, por la semifinal de la Copa Libertadores. En el partido de ida el 'Xeneize' se llevó la victoria gracias al gol de Rolando Schiavi. En aquel partido se desencadenó una gran pelea.

Marcelo Gallardo y Raúl Cascini fueron expulsados y luego de varios reclamos, los dos jugadores amaron una pelea que es recordada. En las imágenes se puede ver cómo Gallardo araña a Abbondanzieri.