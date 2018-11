Boca vs. River: dirigencia 'xeneize' evalúa no jugar la final de la Libertadores, según FOX Sports Según información de 'ESPN', la dirigencia de Boca Juniors plantearía no jugar la final de la Copa Libertadores este sábado y se reprogramaría para este miércoles a puertas cerradas

Boca vs. River: dirigencia 'xeneize' evalúa no jugar la final de la Libertadores, según FOX Sports. (Foto: Captura de pantalla)