Boca vs. River: "El partido se juega a las 17", sentenció Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol En el marco del Boca Juniors vs. River Plate por la final de la Copa Libertadores, el Presidente de Conmebol argumentó que "no van a dejar que unos inadaptados arruinen todo"

Boca vs. River: "El partido se juega a las 17", dice Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. (Foto: AFP)