Boca Juniors vs. River Plate se medirán hoy por la primera final de la Copa Libertadores edición 2018. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto presentaría sorpresas en el once titular, pues Darío Benedetto no sería incluido en el mismo, pese a que le marcó tres goles a Palmeiras en las semifinales.

Tal como en los duelos por semifinales del torneo frente al conjunto brasileño, Ramón 'Wanchope' Ábila dirigiría el ataque del cuadro 'Bostero', acompañado por Pavón y Villa.

Boca Juniors formaría de la siguiente manera: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Barrios, Nández, Pérez; Pavón, Villa y Ábila.

La primera final se disputará en el estadio de la Bombonera. Dicho escenario tiene capacidad para 49 mil espectadores y lucirá un lleno total la tarde de este sábado. Cabe señalar que para ambos duelos, solo podrán ingresar hinchas del conjunto local.