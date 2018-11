Boca-River: lluvia, Superliga y las razones por las que no se podría jugar este domingo en la Bombonera

La Conmebol informó el sábado la suspensión por lluvia del duelo de ida por la "súper final" de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, un partido inédito entre los dos clubes más populares de Argentina que ha capturado la atención mundial, debido a una tormenta que azotó a Buenos Aires todo el día.



"Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana, domingo 11 de noviembre a las 16.00 (Hora Argentina)", informó Conmebol a través de sus redes sociales.

El principal organismo del fútbol sudamericano tomó la decisión luego de que el director de la competición, Federico Freire, y el árbitro del partido, Roberto Tobar, recorrieron el campo de juego y comprobaron que no era posible jugar el partido con normalidad.

Pero la reprogramación del partido no es del todo una solución. Si bien la Conmebol determinó que se jugase este domingo, algunos factores podrían complicar la realización del cotejo entre Boca Juniors y River Plate por la final de la Copa Libertadores en La Bombonera.

Boca Juniors - River Plate: las mejores postales del 'diluvio' que postergó el partido en La Bombonera por Copa Libertadores. (Foto: AFP)

El Clima



El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN) indicó para este domingo probabilidad de lluvias y tormentas. Este hecho pone en riesgo, nuevamente, la final de la Copa Libertadores en La Bombonera.

Este organismo gubernamental había anticipado el último viernes, que habían grandes probabilidades de lluvias intensas en la parte norte de Buenos Aires, habiendo sucedido.

Ahora, con el partido reprogramado y con las nuevas alertas del servicio metereológico, quizá la final de ida de la Copa Libertadores en La Bombonera vuelva a ser suspendida.

Superliga Argentina



Una fuerte razón existió para que se jugará la final de ida de la Copa Libertadores un sábado en la Bombonera, y era aprovechar la poca cantidad de partidos en Buenos Aires para organizar un gran contingente policial.

El dispositivo de seguridad en la Bombonera estaba compuesto por 1.200 policías movilizados. Esto sumado a otro gran número de efectivos en los alrededores del recinto deportivo y vías cercanas al estadio.

Pero el domingo continuará la Superliga Argentina y la fecha 12° entrará en curso. Para estos partidos también se debe contar con policías. Los duelos que se realizarán en Buenos Aires son Huracán vs. Godoy Cruz, Independiente vs. Belgrano, Vélez vs. San Lorenzo.

Lo cierto es que este domingo se reunirán las autoridades de Conmebol con los presidentes de River y Boca para determinar el día del partido. Quizá sea el domingo o, incluso, algunos medios deportivos argentinos mencionan el lunes.