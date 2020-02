DT







Boca vs. Central EN VIVO vía FOX Sports 2: defensor 'xeneize’ Lisandro López se lesionó y podría acelerar el debut de Carlos Zambrano [VIDEO] El defensor argentino Lisandro López sufrió una lesión durante los primeros minutos del partido entre Boca Juniors vs. Central Córdoba en Santiago del Estero. Según la transmisión de FOX Sports 2, el zaguero pidió infiltrarse; pero, no aguantó hasta el entretiempo y fue cambiado. Zambrano podría así debutar en la siguiente fecha