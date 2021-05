Conforme a los criterios de Saber más

“Yo los veo y... pobrecitos”. La frase está entre una de las más polémicas de Ángel David Comizzo, y tiene varias. El exportero y hoy técnico de Universitario es hincha confeso de River Plate y su desdén para con Boca Juniors siempre ha estado presente.

Este sábado se conoció en Argentina que River Plate tendrá diez bajas para el superclásico de mañana ante Boca Juniors por el pase a semifinales de la Copa de la Liga argentina . Los casos positivos de COVID-19 se multiplicaron en la tienda millonaria, tanto que tuvieron que cancelar la concentración.

Paulo Díaz, Rafael Borré -de los titulares-, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás de la Cruz, Bruno Zuculini, Tomas Castro y Franco Petrolo son los jugadores afectados que se informaron en un inicio. Por la tarde se reportaron cinco casos más, según Infobae: Franco Armani, Matías Suárez, Agustín Palavecino, Benjamín Rollheiser y Santiago Simón. La peor noticia para Gallardo es que todos sus arqueros están en la lista: Armani, Lux, Bologna y Petroli.

Es decir, para el clásico de esta tarde, si se llega a jugar, solo contaría con el quinto arquero, el joven de 21 años Alan Díaz, suplente en la Reserva. Este portero fue subcampeón de la Libertadores Sub 20 y con Argentina disputó el Sudamericano Sub 17 del 2017, pero no ha tenido minutos en Primera.

ÁNGEL Y FIGURA

Pero no es la primera vez que River tiene problemas con sus arqueros para enfrentar a Boca Juniors. Pasó en el Clausura 2002, como lo recuerda el periodista argentino Gonzalo Durand en su cuenta de Twitter.

Ya hay un antecedente: el 10/03/2002, #River ganó el Superclásico 3-0 con la recordada "vaselina" de Ricardo Rojas. El arquero suplente de Ángel David Comizzo fue Juan Pablo Carrizo, ya que no pudieron estar presentes ni Franco Costanzo ni Germán Lux. https://t.co/rV631UPJe1 pic.twitter.com/kH8XC8rDfj — Gonzalo Durand (@gonzadurand) May 15, 2021

River sufrió la baja de Franco Constanzo y Germán Lux para ese partido, el técnico Ramón Díaz tuvo a Comizzo apto y confió la suplencia a Juan Pablo Carrizo, que apenas tenía 18 años, para el superclásico ante Boca del 10 de marzo del 2002.

Constanzo se recuperaba de la rotura de ligamentos de la rodilla derecha que sufrió en noviembre del 2001. Lux tampoco pudo estar disponible por una lesión, de la cual salió diez días después.

La preocupación por el arco era mayor en la dirigencia de River, tanto que en enero de ese año pensaron en contratar a José Luis Chilavert, pero no tenían dinero como para costear el paseo. Recién a mediados de año contrataron a José María Buljubasich

River salió al campo de la Bombonera aquel 10 de marzo del 2002 confianza en que no pase nada con Comizzo, y el actual técnico crema terminó siendo figura, según la ficha del Diario Clarín, que el hincha millonario Andrés Fernández publicó en Twitter.

Acá esta la ficha del partido de la revista El Gráfico pic.twitter.com/tu0lkTCtcQ — Andrés Fernández (@FdezTello) May 15, 2021

En aquel partido River formó con Ángel David Comizzo; Ariel Garcé, Celso Ayala, Ricardo Rojas; Eduardo Coudet, Cristian Ledesma, Esteban Cambiasso, Víctor Zapata; Andrés D’Alessandro; Ariel Ortega, Fernando Cavenaghi y se terminó imponiendo por 3-0 con tantos de Cambiasso, Coudet y Rojas, en el duelo válido por la fecha 6 del Clausura.

Comizzo fue elegido como la figura de la cancha con una puntuación de 9. “Fue determinante en el desarrollo del partido. No lo pelotearon, pero intervino bien en jugadas decisivas”, publicó Clarín sobre su actuación.

El experimentado portero siempre ha mostrado su hinchaje por River y su casi desprecio por Boca. “Soy anti Boca. Lo llevo en la piel y no tengo por qué negarlo”, declaró el año pasado cuando recordaba su paso por el cuadro Millonario, donde estuvo en tres etapas con un total de 9 años y logró cuatro títulos (Campeonato 89-90, Apertura 91. Clausura 2002 y Clausura 2003).

Con la seguridad de Comizzo en su arco y con el jovencísimo Carrizo en el banco, los Millonarios volvieron a ganar aquel día en la Bombonera luego de 8 años y este partido es recordado por la ‘vaselina’ de Ricardo Rojas, ya que el defensor le sombreó el balón a Abbondanzieri desde la media luna del arco.

Hace unos días, Comizzo volvió a vivir el clásico argentino, pero esta vez en la previa al ser consultado sobre lo que puede pasar esta tarde en la Bombonera. “Sin lugar a dudas, River le va a ganar a Boca. Lo veo bastante y te sorprende en cada partido. Tiene muchas variantes tácticas”, declaró a Radio Mitre.

Es tarde de Superclásico. Boca recibe a un River con bajas, pero esto no será motivo para que los ‘Millonarios’ de Gallardo sean peligrosos. El ganador del duelo -partido único-jugará las semifinales con quien supere la llave entre Vélez y Racing.

