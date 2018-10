Bolivia vs. Birmania EN VIVO: este sábado (7:00 am. EN VIVO ONLINE vía Bolivia TV) en el Estadio Thuwunna. El cotejo se desarrollará en el marco de la fecha FIFA y se jugará en Rangún.

La selección de Bolivia, al mando del entrenador interino, César Farías, continuará con su preparación con miras a la Copa América 2019 y a las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

Bolivia vs. Birmania: ¿a qué hora juegan el partido amistoso internacional por la fecha FIFA?



Perú - 07:00 horas

Ecuador - 07:00 horas

Colombia - 07:00 horas

México - 07:00 horas

Bolivia - 07:00 horas (Bolivia TV)

Uruguay - 09:00 horas

Chile - 09:00 horas

Argentina - 09:00 horas

España - 14:00 horas



Hace unos días, Farías convocó a 24 futbolistas, incluidos tres jugadores que militan en el fútbol extranjero. De la nómina salió el arquero Carlos Lampe, debido a su incorporación a Boca Juniors, y fue reemplazado por Rubén Cordano.

La delegación de Bolivia llegó a Birmania el reciente miércoles y, poco a poco, se fue aumentando el ritmo en los entrenamientos, debido al largo viaje.

Previo al encuentro, el entrenador de los altiplánicos hizo una reseña de los choque que ha dirigido con la 'Verde'. "Es parte de los 20 o más partidos que aspiramos a jugar, hubo algunas dificultades que las supimos llevar adelante", dijo.

Vale decir que bajo la dirección técnica de Farías, Bolivia se ha enfrentado a Estados Unidos, Corea del Sur, Serbia y Arabia Saudita.

Por último, el venezolano se refirió al cambio de mentalidad en el grupo de jóvenes que forman parte de la selección. "El jugador cuando se sienta en el avión tiene un cambio de mentalidad, de ver otras culturas, de absorber de otros aspectos necesarios", agregó.

Luego de chocar con Birmania, Bolivia rivalizará con Irán, el martes 16 de octubre.

Estos son los jugadores convocados en Bolivia:



Arqueros: Rubén Cordano (Blooming) y Guillermo Viscarra (Oriente Petrolero).



Defensores: Luis Haquín, Danny Bejarano y Carlos Añez (Oriente Petrolero), Jordy Candia y Oscar Ribera (Sport Boys), José Sagredo (Blooming), Harry Céspedes (Royal Pari), Gabriel Valverde (The Strongest) y Ronny Montero (Wilstermann).



Volantes: Diego Wayar, Rudy Cardozo y Jhasmani Campos (The Strongest), Erwin Saavedra, Leonel Justiniano y Moisés Villarroel (Bolívar), Alexis Ribera (Oriente Petrolero), Carlos Melgar (Wilstermann) y Cristian Arano (Blooming).



Delanteros: Gilbert Álvarez (Al-Hazm Rass-RAU), Henry Vaca (The Strongest), Leonardo Vaca (Blooming) y Marcelo Martins Moreno (Wuhan Zall-CHN)