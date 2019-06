Bolivia vs. Brasil: A qué hora y en qué canal ver por tv y online el partido inaugural de la Copa América 2019

● Inauguración de la Copa América 2019 EN VIVO vía América Televisión: todos los detalles desde el Morumbi



Luego de una larga espera de 30 años la Copa vuelve a tierras cariocas. Brasil y Bolivia se enfrentan hoy en el partido inaugural de la Copa América 2019. Los anfitriones no podrán contar con su estrella Neymar quien se lesionó en un amistosos previo, sumado a ello el escándalo por una supuesta agresión sexual a una modelo, pese a ello el 11 de Tite saldrá con todas sus armas para asegurar los 3 puntos.

Cómo llega Brasil

El cuadro de Tite, que se entrenó este jueves sobre el césped del Morumbí, jugará con la equipación blanca, un color "maldito" para muchos brasileños y que la selección desterró tras la derrota en la final del Mundial de 1950 ante Uruguay en el célebre 'Maracanazo'.

Entre los jugadores más importantes de la 'canarinha' para esta edición de la Copa América y que será el '9' titular, se encuentra nada más y nada menos que el delantero del Liverpool de Inglaterra, Roberto Firmino, el cuál llega con toda la 'artillería pesada' para tratar de conseguir el título que se le ha hecho esquivo a Brasil en los últimos años.



Cómo llega Bolivia

La selección de Bolivia escuadra dirigida por Eduardo Villegas que optó por darle cabida a los jugadores del torneo local, armando así su lista de 24 seleccionados que son los que representarán al conjunto verde en esta Copa América 2019.





Los bolivianos cuentan con un balance histórico negativo ante Brasil en este torneo y es que de 29 partidos jugadores, 20 victorias son a favor de los 'verdeamarelos', cuatro son empates y solo triunfos tienen los 'boliches'. Ahora buscan cambiar todo el rumbo y eliminar a los locales.



¿A qué hora será la inauguración de la Copa América y cómo puede ver en vivo online?

La 46ª edición del torneo más antiguo del mundo será inaugurada este viernes 14 de Junio, El show de inauguración de la Copa América Brasil 2019 se iniciará a las 19:10 horas (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV (para Perú) y DirecTV Sports para toda Latinoamérica.

La canción "Vibra el Continente", elaborada para la Copa América, será interpretada por Karol G y Leo Santana en el escenario que se instalará sobre el césped del mítico coloso paulista, en el que 400 personas y más de 100 músicos se encargarán de darle color y sonido a la ceremonia de apertura.



Inauguración de la Copa América 2019 | Horarios en el mundo:

19:10 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:10 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

21:10 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:10 horas del sábado - Reino Unido

02:10 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

Copa América Brasil 2019 | Canales de transmisión por país:

Perú - América TV / DirecTV Sports

Bolivia - Tigo Sports / DirecTV Sports

Brasil - Globo / SporTV

Colombia - Caracol / DirecTV Sports

Ecuador - Teleamazonas / DirecTV Sports

Venezuela - IVC / DirecTV Sports

Uruguay - VTV / DirecTV Sports

Argentina - TyC Sports / TV Pública / DirecTV Sports

Estados Unidos - Telemundo / ESPN +

Chile - TVN / Canal 13 / CDF / DirecTV Sports

Paraguay - Tigo Sports / DirecTV Sports

España - DAZN

Cómo ver la inauguración de la Copa América 2019 en vivo online gratis por internet

Ya no falta nada para Inauguración de la Copa América Brasil 2019 y si no puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO desde tu casa y en la TV puedes disfrutarlo donde te encuentres a través de internet y vía streaming. Aquí te compartimos link oficial para que no te pierdas ningún partido:



Asimismo podrás disfrutar el minuto a minuto de cada uno de los partidos de la Copa América 2019 EN VIVO y EN DIRECTO a través de la web de El Comercio.