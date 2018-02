Boxeo: peruano Carlos Galindo sufrió derrota en su debut

En su debut en el boxeo profesional del último viernes en los Estados Unidos, el peruano Carlos ‘Tailandés’ Galindo sufrió una derrota por decisión unánime de los jueces ante el local Nicky DeQuattro.

La organización CES Boxing, que organizó la velada, informó a El Comercio que los jueces dieron en sus tarjetas 40–36, 40–36 y 39–37 a favor de DeQuattro. El combate fue pactado a cuatro asaltos en 139 libras (63 kg).

“Creo que hice una buena pelea. Mi rival casi no me tocó, así que estoy satisfecho con lo que mostró. Ahora me queda seguir mejorando y sé que pronto tendré mi revancha”, dijo ‘Tailandés’ a este Diario.

Galindo, conocido por su carrera en las artes marciales mixtas (MMA), agregó que en este momento su prioridad es seguir compitiendo en el boxeo profesional. “La verdad es que esto me busca mucho, quiero muchas peleas más”, relató.

Indicó también que por ahora no tiene en mente volver a pelear MMA. “Por ahora no lo creo [pelear MMA], pero veremos qué sucede. Tú sabes que siempre se puede presentar algo, pero ahora solo me enfoco en el boxeo, pues deseo aprender mucho”, destacó.

‘Tailandés’ es un reconocido peleador de MMA. Su récord profesional es de 10 victorias, cuatro derrotas y dos empates. Ha competido en los Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador.

