Brasil vs. Colombia: Matheus Cunha empató el cotejo 1-1 por el Preolímpico Sub 23 [VIDEO] El delantero de Hertha Berlín Matheus Cunha, anotó la igualdad 1-1 en el partido entre Brasil vs. Colombia por la primera fecha del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020. El gol llegó tras un fuerte disparo desde fuera del área del atacante brasileño