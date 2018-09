Brasil vs. Estados Unidos EN VIVO: se enfrentarán este viernes (EN VIVO ONLINE vía Univisión / SporTV) en un cotejo amistoso internacional a desarrollarse en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey. El estratega Tite no se guardará nada, y alineará a Neymar de cara a la Copa América Brasil 2019.

En el Mundial Rusia 2018, parecía que esta vez Brasil sí había aprendido de sus errores. Llegó a Rusia lanzada, casi impecable desde la llegada de Tite y decidida a culminar en Moscú su celebrada resurrección tras la debacle de 2014. Pero, cuando se dio cuenta, todo había acabado. Fue eliminada en cuartos a manos de Bélgica.

Pese a que Brasil llegaba con unos números casi perfectos, a su 'Seleçao' le faltó chispa en el Mundial y Tite se ha lanzado a buscarla. Para ello, se ha llevado a Estados Unidos a doce jugadores que no fueron a Rusia -seis de ellos debutantes- sacrificando a pesos pesados como Marcelo, Miranda o el cuestionado Gabriel Jesús.



Aunque el prometedor Pedro, actual artillero de la liga, tuvo que ser cortado por lesión, en Brasil se aguarda con ilusión el estreno de otros veinteañeros como Lucas Paquetá (Flamengo), Andreas Pereira (Manchester United) o Arthur.



Más profunda está siendo la renovación de Estados Unidos. Tras el batacazo que supuso quedarse a las puertas del Mundial-2018, el técnico Dave Sarachan se volcó en la prospección de nuevos talentos de cara a la próxima Copa Oro-2019.



Desde el pasado noviembre han debutado 18 jugadores con la camisa nacional. Entre ellos, el jovencísimo atacante del PSG, Tim Weah, quien no dudó en bromear con Neymar o Thiago Silva, sus compañeros en París, antes de enfrentarse en Nueva Jersey.

"Les dije: 'Vamos a ganarles porque no les tenemos miedo. No tenemos miedo de nada", contó el hijo del mítico George Weah a la web de la Federación. De lograrlo, sería una proeza para el fútbol estadounidense, que ha perdido en 17 de las 18 ocasiones que se ha cruzado con la 'Canarinha', por solo una victoria.

Brasil vs. Estados Unidos: probables alineaciones

Estados Unidos: Zackary Steffen - DeAndre Yedlin, Matt Miazga, John Brooks, Eric Lichaj - Weston McKennie, Kellyn Acosta, Paul Arriola, Julian Green - Bobby Wood y Gyasi Zardes. DT: Dave Sarachan.

Brasil: Alisson - Fabinho, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís - Casemiro, Fred, Philippe Coutinho - Douglas Costa, Neymar y Roberto Firmino. DT: Tite.

