Brasil vs. Italia EN VIVO vía DirecTV Sports: Dos Reis adelantó al 'Scratch’ 1-0 con un potente remate al ángulo superior por el Mundial Sub 17 Brasil 2019 | VIDEO El lateral izquierdo de 16 años Patryck Lanza dos Reis marcó el 1-0 para el ‘Scratch’ en el duelo entre Brasil vs. Italia por los cuartos de final del Mundial Sub 17 Brasil 2019. El jugador de las categorías inferiores del Sao Paulo le dio la alegría a los locales en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira