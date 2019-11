DT







Brasil vs. Italia EN VIVO vía DirecTV Sports: Peglow marcó el 2-0 para el ‘Scratch’ con este potente remate cruzado por el Mundial Sub 17 Brasil 2019 | VIDEO El delantero João Gabriel Martins Peglow estiró la ventaja del ‘Scratch’ en el duelo entre Brasil vs. Italia por los cuartos de final del Mundial Sub 17 Brasil 2019. El jugador del Internacional de Porto Alegre marcó el gol cerca del final del primer tiempo para la alegría de todo el público en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira