Brasil vs. Paraguay: Gabriel Jesús sufrió pelotazo en el área guaraní, tras simular infracción | VIDEO Gabriel Jesús cayó en el área durante el Brasil vs. Paraguay por la Copa América 2019. Mientras estaba en el suelo, recibió un pelotazo en el Arena Do Gremio

Pelotazo a Gabriel Jesus. (Video: América TV / Foto: Captura de pantalla)