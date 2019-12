En la última versión de WWE SmackDown del año 2019, The New Day y Braun Strowman enfrentaron a Cesaro, Shinuke Nakamura y Sami Zayn. La reñida lucha se desequilibró cuando Strowman empleó todo su poder para doblegar al japonés Nakamura. Con un contundente Powerslam la lucha llegó a tres.

Pero lejos de irse del ring, The New Day y Braun Strowman siguieron en el centro del cuadrilátero. The New Day en una típica celebración empieza a pedir música para bailar e invitan al ‘Monstruo entre hombres’. El gigante reacciona y empieza a empujar a cada miembro de The New Day.

Luego, cuando parece que no regalará ningún movimiento de baile, Braun Strowman empieza a bailar. Los cerca de dos metros más los 150 kilos se mueven al ritmo de un pegajoso sonido mientras que es acompañado por The New Day. El público en Detroir celebra la proeza.