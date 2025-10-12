Este domingo 12 de octubre, Brillith Gamarra derrotó a Gadashova Khadizha de Azerbaiyán en la categoría -52 kilogramos y obtuvo la primera medalla de bronce para Perú en el Tour Mundial de Judo.

La judoka ayacuchana realizó una gran actuación en el certamen que se desarrolla en el Coliseo Eduardo Dibós.

Con este logro se consagró como la primera peruana en ganar una medalla en el Grand Prix del Tour Mundial de Judo.

