Bryan Reyna, su complejo presente en Belgrano, qué se sabe del interés de Alianza y la condición para que llegue a Cristal

Bryan Reyna atraviesa un presente que mezcla minutos, señales y silencios. En Belgrano de Córdoba, club con el que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, el extremo peruano inició la pretemporada con participación activa: disputó dos amistosos y se dio el gusto de anotar un gol. Sin embargo, más allá de esos apuntes alentadores, su continuidad en Argentina no está garantizada y el escenario permanece abierto: ¿Alianza Lima y Sporting Cristal son opciones?

En Córdoba, la lectura es clara. “En Belgrano esperan que aparezca algo para negociarlo”, contó a El Comercio Maxi Molina, periodista que sigue el día a día del ‘Pirata’. La frase no es menor y marca la hoja de ruta del club: Reyna no es intransferible. “Si no aparece nada seguirá en el club, pero está en la lista de negociables”, añadió el comunicador, dejando en evidencia que el mercado será decisivo para definir el rumbo del futbolista.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La situación contrasta con el mensaje que llega desde el entorno del jugador. Fuentes cercanas a Reyna señalaron a este Diario que el atacante seguirá en Belgrano durante la temporada, apostando por ganarse un espacio y consolidar la continuidad que tanto necesita. No es un detalle menor para un futbolista que, cuando encuentra regularidad, suele traducirla en desequilibrio y gol.

Bryan Reyna llegó a Belgrano a inicios del año 2024. (Foto: Belgrano)

El propio recorrido reciente de Reyna explica la urgencia. Su talento nunca estuvo en discusión, pero la irregularidad y los cambios de contexto han conspirado contra su consolidación. En Belgrano, el desafío pasa por transformar apariciones esporádicas en una secuencia sostenida, algo que también mira de reojo la selección peruana, siempre necesitada de extremos con desborde y personalidad.

“Un futbolista siempre quiere jugar y lo que necesito es continuidad para poder aportar a la selección”, señaló el futbolista en los últimos días del año pasado, mientras se encontraba en Lima tomándose unos días. Llegó a Belgrano en 2024, sorprendió con su velocidad y explosividad; pero desde julio de este año, cuando inició el Clausura de la liga argentina, solo lleva 91 minutos de juego en 16 partidos.

Reyna no ha podido sostener el gran nivel mostrado en su primera temporada con Belgrano, club al que llegó por cerca de US$900.000 procedente de Alianza Lima. En ese 2024 fue titular en 16 de 41 partidos y marcó 5 goles. Sin embargo, en este 2025, con el técnico Ricardo Zielinski -muy querido por la institución y los hinchas- desde febrero, el peruano apenas jugó cinco encuentros desde el inicio, siendo el último en febrero ante San Martín de San Juan.

Con 27 años, Bryan Reyna no descartó un nuevo regreso al fútbol peruano. Ya lo hizo en 2021 cuando dejó el fútbol español firmar por Cantolao y luego por Alianza Lima. “No descarto volver al Perú”, indicó. La Liga 1 como trampolín nuevamente.

Alianza Lima, una opción que vuelve a escena

En ese contexto, Alianza Lima aparece nuevamente como posibilidad. En La Victoria siguen de cerca la situación de Reyna, del que tienen aún el 20% de su pase, y no es la primera vez que su nombre ronda los pasillos íntimos del club. La chance de un regreso al fútbol peruano, con protagonismo inmediato y un entorno conocido, asoma como una alternativa concreta si Belgrano decide abrir la puerta.

Aunque desde el entorno del extremo no quisieron dar información alguna sobre su posible regreso a La Victoria, el exfutbolista Paulo Albarracín indicó en el programa Fútbol Champán que el elenco íntimo está cerca de repatriar al peruano para reforzar sus bandas e incluso estaría pensando en ceder a Gaspar Gentile.

Bryan Reyna anotó en amistoso con Belgrano 2025. (Fuente: Belgrano)

La opción Cristal

Este Diario pudo conocer que Bryan Reyna está siendo analizado por Sporting Cristal. Sin embargo, no se contempla su llegado salvo un escenario: que Maxloren Castro emigre en los próximos días.

Solo si Maxloren deja el equipo por una transferencia al extranjero, Bryan tendría opciones de sumarse al equipo de Paulo Autuori. En caso contrario, la chance es mínima, casi nula.

Por ahora, Reyna sigue entrenando en Córdoba, con la maleta a medio cerrar y el futuro atado al movimiento del mercado. Entre la expectativa del club argentino por una negociación, la postura de su entorno y el interés latente desde Lima, el extremo peruano vive días de definiciones.