Respectiva distancia en el calentamiento, el sorteo del árbitro con los jugadores separados, la desaparición de la foto inicial, los equipos ya no salen al mismo tiempo. ¿Qué pasó? El coronavirus obligó a cambiar las costumbres del fútbol. Un gran vacío se sintió en el regreso con estadios sin público y jugadores que, por más que quisieron, no pudieron respetar, en ciertos tramos, los protocolos establecidos. Sin embargo, el show debía continuar para muchos y la Bundesliga inició la actividad de su jornada número 26. ¿Cómo se vivió en el Perú?

El fútbol alemán tiene como característica el calor de la hinchada, por eso el regreso de la Bundesliga generó un sinfín de comentarios. Si hablamos de peruanos, uno de los que dijo presente fue Roberto Silva, quien tuvo un corto paso por Werder Bremen y fue testigo presencial de lo que se vive en el campo de juego. Borussia Dortmund vs Schalke 04 marcó el regreso del deporte en las ligas top de Europa y no dudó en dejarnos un comentario acerca de lo que vio.

En el partido de Dortmund vs Schalke, ¿sentiste que cambió en algo el fútbol?

Fue algo diferente, es ver un partido con celebraciones muy frías. Sin público, pero es lo menos importante para quien ve el partido por televisión. Dortmund tiene unos laterales muy buenos y le dan gran empuje al equipo.

¿No influye el público?

Jugar sin público difiere en el calor o vibra que se pueda tener, pero el partido igual tiene pasión y es competitivo. La bulla de la gente es algo que siempre es agradable tener. La hinchada puede ser crítica y a veces no perdona. Es como te pongas a bailar con una pareja en una sala y otra que lo hagas en una discoteca. La gente te genera un entusiasmo diferente. Quizá lo hagas bien, pero depende mucho del ambiente para desarrollarte mejor.

Roberto Silva en Werder Bremen. (Fotos: Getty/Agencias)

¿Estás de acuerdo que regrese el fútbol?

Los futbolistas hacen que gire un motor económico enorme, tiene muchos negocios alrededor que se puede ver en los torneos internacionales. El fútbol mueve y dejarlo para después es no pensar en el sector que se debe de activar.

Roberto Silva deja también un mensaje a la reflexión en representación del futbolista que quiere volver a los campos de juego, con los protocolos correspondientes. Comenta también que, si se desea activar algunos sectores, el fútbol debe entrar en esa lista.

¿CÓMO LO VIVIERON LOS PERIODISTAS?

Como ley de cada fin de semana, para muchos se volvió habitual levantarse temprano los sábados o domingos para disfrutar del fútbol alemán. A partir de la temporada 2002-2003, la Bundesliga fue transmitida por CMD (hoy Movistar Deportes) y recordarlo es traer a la mente la participación de jugadores peruanos como Paolo Guerrero o Claudio Pizarro en Bayern Munich y también el cambio de equipo del ‘Depredador’ cuando pasó a las filas de Hamburgo. Estas transmisiones tuvieron en los relatos a Jesús ‘Tanque’ Arias y en los comentarios estaba Jorge ‘Coki’ Gonzáles, quienes se encargaban de darle picardía y peculiaridad a dos partidos por semana. Esta travesía culminó en la temporada 2007-2008 con el campeonato de Bayern Munich.

Deporte Total pudo tomar contacto con ambos y recordar un poco de lo que eran aquellos relatos o comentarios con la peculiaridad de los nombres de jugadores en un idioma que tiene muchas particularidades, sobre todo en la pronunciación.

Rusia 2018: Coki Gonzales y Jesús Arias conformaron una dupla Mundial

¿Cómo fue el manejo del idioma y averiguar nombres en épocas donde no había mucho internet?

‘Coki’ Gonzáles: No existían redes sociales, todo esto comenzó en el año 2002 y el internet no era lo que es ahora. Con el Tanque nos metieron a clases de alemán para aprender pronunciación y algunas palabras técnicas del fútbol. La producción se preocupó bastante. También tenía revistas donde se hablaba de Bundesliga y las utilizaba de apoyo para la transmisión.

‘Tanque’ Arias: Me preparo bastante para cada transmisión en general. La Bundesliga es una liga que sigo, pero no a comparación de la liga peruana u otra europea. El idioma es poco amigable a veces, pero tienes que conocerlo. En los años que hicimos transmisión en CMD llevamos un curso de alemán dirigido y orientado al tema fútbol. Nos dieron términos comunes, la pronunciación más que todo.

El fútbol en Alemania se caracteriza por la fiebre que genera en los estadios, en el primer partido del regreso se pudo ver el estadio de Borussia Dortmund con un ambiente calmado y atrás quedó ese registro que lo llevó a ser el estadio con más espectadores en la temporada. Las celebraciones fueron muy distintas porque nada será como antes si se quiere reactivar el deporte rey.

Así fue la celebración de Erling Haaland con sus compañeros en el primer gol de Borussia Dortmund | Foto: AP/EFE/AFP/Reuters

Si hacemos una comparación con lo que vimos en el reinicio, ¿qué aspectos crees que tienen un cambio notorio?

‘Coki Gonzáles’: El nivel de exigencia de un partido oficial no se compara a una preparación en casa, no se ha entrenado lo suficiente por zoom y están propensos a lesionarse.

‘Tanque’ Arias: Primero, la transmisión fue distinta porque estoy desde casa y es algo nuevo. La familia es parte de esta transmisión porque son partícipes directos al mantenerse en silencio, no generar ruido. Sin embargo, a nivel futbolístico es diferente porque la Bundesliga era un producto bien elaborado y bien hecho por lo que daba el color de las tribunas. Era una fiesta completa, lo que vimos es un partido de una liga que intenta volver a este tema.

Foto: Reuters

Será difícil volver a ver público, la gente se comienza a quejar por diversos temas…

‘Coki Gonzáles: Yo creo que no abrazarse es un mensaje para el mundo y decirles que nos cuesta, pero hacemos el esfuerzo al celebrar alejados. Si algo lindo tiene el fútbol alemán, es la afición. Cada club tiene rituales que las conserva y respeta. Ver la Bundesliga con estadios vacíos es algo que da pena.

‘Tanque’ Arias: La gente se queja en redes y no se da cuenta que te están dando la oportunidad de seguir trabajando, de hacer lo que te gusta. No puede ser con público, pero es algo que no podemos quejarnos. Hay gente que critica, pero no se da cuenta que estamos viviendo en un mundo distinto y el fútbol no escapa de eso. Jugar sin público significa eso.

Volvió la Bundesliga con el partido entre Dortmund vs. Schalke 04 | Foto: AP/EFE/AFP/Reuters

¿Crees que el fútbol vuelve por un tema económico o deportivo?

‘Coki Gonzáles: Creo que ambos, pero también un factor social. Hoy el mundo entero habla del fútbol y da tranquilidad a quienes están batallando contra esta enfermedad.

‘Tanque’ Arias: Hay mucho dinero que se mueve alrededor del fútbol. Así como se da opción a que vuelvan actividades económicas, el fútbol se tiene que activar porque influye en los países. También es información sana, te va a sacar un par de horas de todo lo que vivimos hoy.

