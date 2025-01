Burnley vs. Plymouth EN VIVO y GRATIS | Este miércoles 22 de enero del 2025 a las 3:00 pm (hora peruana) se jugará la fecha 28 de la Championship que enfrentará a los equipos de Burnley y Plymouth en el Home Park Stadium, lugar que puede recibir hasta una suma de 16 mil espectadores. A continuación, conoce los detalles de la emisión del partido de la división inglesa en el que Oliver Sonne participará. ¿Dónde ver Burnley vs. Plymouth EN VIVO? Recuerda que podrás seguir el partido completo desde la señal streaming de Disney Plus y la cobertura de Deporte Total desde la web de El Comercio.

