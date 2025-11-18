Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 inician su ciclo de 16 días de competencia este 22 de noviembre y se extenderán hasta el 7 de diciembre, reuniendo un total de 45 deportes y 68 disciplinas. El programa de competencias distribuye las actividades entre Lima y Ayacucho, buscando optimizar la infraestructura disponible en ambas sedes. Este certamen es el último gran evento multideportivo del año en la región.

El calendario agrupa los deportes por fechas, lo que facilita la rotación de los atletas y la fluidez del evento en sus dos semanas y media de duración.

Conoce el calendario para seguir a los más de 4,000 atletas que buscan dejar el nombre de sus 17 naciones en lo más alto del podio bolivariano.

Calendario Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025

Deportes Acuáticos

Natación: del 23 al 26 de noviembre.

Polo Acuático: del 22 al 26 de noviembre.

Clavados: del 28 de noviembre al 1 de diciembre.

Aguas Abiertas: del 3 al 5 de diciembre.

Natación Artística: del 4 al 6 de diciembre.

Atletismo

Maratón: 23 de noviembre.

Marcha: del 29 de noviembre al 6 de diciembre.

Pista y Campo: del 1 al 5 de diciembre.

Bádminton

Bádminton: del 23 al 27 de noviembre.

Balonmano

Balonmano: del 2 al 6 de diciembre.

Baloncesto

Baloncesto 3x3: del 5 al 7 de diciembre.

Béisbol

Béisbol: del 30 de noviembre al 5 de diciembre.

Billar

Billar: del 23 al 27 de noviembre.

Bowling (Boliche):

Bowling: del 3 al 5 de diciembre.

Boxeo

Boxeo: del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

Canotaje

Velocidad: del 25 al 28 de noviembre.

Slalom: del 2 al 4 de diciembre.

Ciclismo

MTB Cross Country: del 22 al 23 de noviembre.

BMX Freestyle: del 23 al 24 de noviembre.

BMX Racing: del 25 al 26 de noviembre.

Ruta: del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

Cricket

Cricket: del 23 al 26 de noviembre.

Ecuestre

Salto, Adiestramiento, Prueba Completa: del 24 de noviembre al 5 de diciembre.

Esgrima

Esgrima: del 24 al 29 de noviembre.

Escalada

Escalada: del 2 al 4 de diciembre.

Esquí Náutico

Esquí Náutico: del 27 al 29 de noviembre.

E-Sports

E-Sports: del 24 al 27 de noviembre.

Fútsal

Fútsal: del 29 de noviembre al 3 de diciembre.

Gimnasia

Artística: del 26 al 29 de noviembre.

Rítmica: del 2 al 4 de diciembre.

Trampolín: del 2 al 4 de diciembre.

Aeróbica: del 6 al 7 de diciembre.

Golf

Golf: del 2 al 5 de diciembre.

Hockey

Hockey: del 22 al 28 de noviembre.

Judo

Judo (Shiai / Kata): del 1 al 3 de diciembre.

Karate

Kumite / Kata: del 4 al 7 de diciembre.

Kickboxing

Kickboxing: del 5 al 7 de diciembre.

Levantamiento de Pesas

Lev. de Pesas: del 23 al 26 de noviembre.

Lucha

Grecorromana / Libre: del 23 al 25 de noviembre.

Muaythai

Muaythai: del 22 al 24 de noviembre.

Patinaje

Velocidad: del 6 al 7 de diciembre.

Skateboarding: del 3 al 4 de diciembre.

Pelota Vasca

Pelota Vasca: del 1 al 5 de diciembre.

Pentatlón

Pentatlón: del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Remo

Remo: del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

Remo Coastal: 6 de diciembre.

Rugby

Rugby 7: del 4 al 6 de diciembre.

Softbol

Sóftbol: del 22 al 27 de noviembre.

Squash

Squash: del 22 al 27 de noviembre.

Surf

Surf: del 27 de noviembre al 4 de diciembre.

Taekwondo

Kyorugui / Poomsae: del 28 de noviembre al 1 de diciembre.

Tenis

Tenis: del 1 al 6 de diciembre.

Tenis de Mesa

Tenis de Mesa: del 30 de noviembre al 5 de diciembre.

Tiro con Arco

Tiro con Arco: del 28 de noviembre al 2 de diciembre.

Triatlón

Triatlón: del 3 al 5 de diciembre.

Vela

Vela: del 24 al 27 de noviembre.

Voleibol

Sala y Playa: del 3 al 7 de diciembre.

Wushu

Sanda / Taolu: del 4 al 6 de diciembre.