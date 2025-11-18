Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 inician su ciclo de 16 días de competencia este 22 de noviembre y se extenderán hasta el 7 de diciembre, reuniendo un total de 45 deportes y 68 disciplinas. El programa de competencias distribuye las actividades entre Lima y Ayacucho, buscando optimizar la infraestructura disponible en ambas sedes. Este certamen es el último gran evento multideportivo del año en la región.
El calendario agrupa los deportes por fechas, lo que facilita la rotación de los atletas y la fluidez del evento en sus dos semanas y media de duración.
Conoce el calendario para seguir a los más de 4,000 atletas que buscan dejar el nombre de sus 17 naciones en lo más alto del podio bolivariano.
Calendario Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025
Deportes Acuáticos
Natación: del 23 al 26 de noviembre.
Polo Acuático: del 22 al 26 de noviembre.
Clavados: del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Aguas Abiertas: del 3 al 5 de diciembre.
Natación Artística: del 4 al 6 de diciembre.
Atletismo
Maratón: 23 de noviembre.
Marcha: del 29 de noviembre al 6 de diciembre.
Pista y Campo: del 1 al 5 de diciembre.
Bádminton
Bádminton: del 23 al 27 de noviembre.
Balonmano
Balonmano: del 2 al 6 de diciembre.
Baloncesto
Baloncesto 3x3: del 5 al 7 de diciembre.
Béisbol
Béisbol: del 30 de noviembre al 5 de diciembre.
Billar
Billar: del 23 al 27 de noviembre.
Bowling (Boliche):
Bowling: del 3 al 5 de diciembre.
Boxeo
Boxeo: del 30 de noviembre al 4 de diciembre.
Canotaje
Velocidad: del 25 al 28 de noviembre.
Slalom: del 2 al 4 de diciembre.
Ciclismo
MTB Cross Country: del 22 al 23 de noviembre.
BMX Freestyle: del 23 al 24 de noviembre.
BMX Racing: del 25 al 26 de noviembre.
Ruta: del 27 de noviembre al 5 de diciembre.
Cricket
Cricket: del 23 al 26 de noviembre.
Ecuestre
Salto, Adiestramiento, Prueba Completa: del 24 de noviembre al 5 de diciembre.
Esgrima
Esgrima: del 24 al 29 de noviembre.
Escalada
Escalada: del 2 al 4 de diciembre.
Esquí Náutico
Esquí Náutico: del 27 al 29 de noviembre.
E-Sports
E-Sports: del 24 al 27 de noviembre.
Fútsal
Fútsal: del 29 de noviembre al 3 de diciembre.
Gimnasia
Artística: del 26 al 29 de noviembre.
Rítmica: del 2 al 4 de diciembre.
Trampolín: del 2 al 4 de diciembre.
Aeróbica: del 6 al 7 de diciembre.
Golf
Golf: del 2 al 5 de diciembre.
Hockey
Hockey: del 22 al 28 de noviembre.
Judo
Judo (Shiai / Kata): del 1 al 3 de diciembre.
Karate
Kumite / Kata: del 4 al 7 de diciembre.
Kickboxing
Kickboxing: del 5 al 7 de diciembre.
Levantamiento de Pesas
Lev. de Pesas: del 23 al 26 de noviembre.
Lucha
Grecorromana / Libre: del 23 al 25 de noviembre.
Muaythai
Muaythai: del 22 al 24 de noviembre.
Patinaje
Velocidad: del 6 al 7 de diciembre.
Skateboarding: del 3 al 4 de diciembre.
Pelota Vasca
Pelota Vasca: del 1 al 5 de diciembre.
Pentatlón
Pentatlón: del 30 de noviembre al 3 de diciembre.
Remo
Remo: del 30 de noviembre al 4 de diciembre.
Remo Coastal: 6 de diciembre.
Rugby
Rugby 7: del 4 al 6 de diciembre.
Softbol
Sóftbol: del 22 al 27 de noviembre.
Squash
Squash: del 22 al 27 de noviembre.
Surf
Surf: del 27 de noviembre al 4 de diciembre.
Taekwondo
Kyorugui / Poomsae: del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Tenis
Tenis: del 1 al 6 de diciembre.
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa: del 30 de noviembre al 5 de diciembre.
Tiro con Arco
Tiro con Arco: del 28 de noviembre al 2 de diciembre.
Triatlón
Triatlón: del 3 al 5 de diciembre.
Vela
Vela: del 24 al 27 de noviembre.
Voleibol
Sala y Playa: del 3 al 7 de diciembre.
Wushu
Sanda / Taolu: del 4 al 6 de diciembre.
