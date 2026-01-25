Jannik Sinner (2º ATP) vivió una jornada intensa en la tercera ronda del Australia Open 2026. El italiano venció a Eliot Spizzirri (85º ATP) por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en un partido difícil para él por el calor agobiante y los calambres que le dificultaron su victoria.

El ex número 1 del mundo tuvo un primer set impreciso, con reiterados errores no forzados ante un rival que se mantuvo adelante casi siempre. Y eso, sumado a la temperatura de 40ºC, dificultó el desempeño de Sinner.

Para el segundo set, el italiano comenzó a sentir molestias físicas en la pierna izquierda. Pese a ello, logró aguantar los momentos de dificultad y puso nivelar el marcador 1-1.

En el tercer, Sinner no se sintió cómodo. Debido al intenso calor, el italiano frenó el partido para cerrar el techo de la Rod Laver Arena. Tras reanudarse el juego, todo cambió: se impuso por 6-4 y tomó ventaja.

Para el último set, Sinner terminó cerrando la llave con un claro 6-4 que le dio su clasificación a los octavos de final del Australia Open. Tras el partido, el italiano expresó su sentir por lo ocurrido.

“Me pasaron muchas cosas por la cabeza. Empecé con la pierna y luego tuve varias complicaciones. Tengo que seguir mejorando la parte física, trabajo en esto cada día, pero el tenis es un juego muy mental, por eso intento mantenerme positivo siempre”, expresó.