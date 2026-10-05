Caminos del Inca es el rostro del automovilismo peruano. Cientos de personas trabajando para recorrer ocho regiones en nueve días. 60 años después de la partida la primera edición, la prueba ha evolucionado tanto que cada año es una historia distinta. Diego Zuloaga, parte de la Comisión Deportiva del ACP, nos habla de lo que se puede ver en la prueba que arranca el sábado 10 con la primera etapa entre Lima y Huancayo.

Estos días previos son los más exigentes

Es una locura bonita que cuando acaba, ya quieres comenzar de nuevo, Una locura adictiva. Es lo que nos gusta y es lo que hacemos hace tantos años y a mí me ha tocado estar en todos los sitios de la carrera, desde estar en un auto, ir a verla desde el cerro, estar en la comisión deportiva, de comisario, como dirigente y ahora en la Comisión Deportiva.

Y se preparan para una edición muy competitiva

Para mí, con toda sinceridad, creo que es una de las más competitivas de la historia. Hay pilotos de tan alto nivel y las categorías tan homogéneas, llámese Tracción Integral o Rally3, creo que es algo que no se ha visto históricamente. Creo que nunca, como se dice, se ha visto toda la carne en el asador.

Con un Rally2

Viene un carro de campeonato mundial. Seguramente hubo los Célicas o los Escort, pero hoy en día traer un auto como el de Jorge Martínez es algo que no se veía desde hace muchísimos años. Creo que puede ser el Caminos de Inca más competitivo de la historia y con los mejores pilotos en una sola carrera.

¿Qué hace que crezcan la presencia de este tipo de coches?

Caminos del Inca va evolucionando. Hemos pasado de etapas muy largas de ciudad en ciudad a un formato de etapas más cortas, sin dejar de ser competitivos, sin dejar de llegar de ciudad en ciudad. Eso hace que se animen con vehículos como los Rally3, el R2, y propiamente los de tracción integral que son los Yaris o los N5.

Antes, los Mitsibushi o los Subarus de la época estaban hechos para esos tramos largos, los tanques de combustible, el abastecimiento, la confiabilidad propia del auto, hacia que recorran 200 o 220 kilómetros más o menos. Ahora el nivel de competencia se concentra y eso hace más atractivo para traer un Rally3 o un N5 o desarrollar como se está haciendo con los Yaris. Al ser menor kilometraje, se exigen al máximo y eso es un atractivo para los pilotos hoy en día.

Ver al Rally2 se marcará con los límites de la carrera. Ya el mercado lo dirá si seguirán viniendo, eso ya es un tema de presupuesto. Va a ser bonito ver a ese tipo de autos en los Andes peruanos, creo que nunca se ha visto salvo en alguna carrera en el Cusco. Para mi punto de vista, no es el camino porque son muy pocos los que podrían acceder a un carro de esa naturaleza. El valor por kilómetro es muy alto.

¿Por qué se han multiplicado los Rall3, porque hace no mucho se decía que eran caros también?

Creo que podemos tener hasta quinces rally3. En lo técnico, el rally3 es como el grupo N antiguo, digamos. Es bastante hecho de serie, la mecánica bien del grupo N, bien de producción. Cuando se ha ido probando y comprobando, las piezas son mucho más duraderas de lo que dice el manual, entonces eso empieza a bajar los costos. Hoy corren Caminos y se hace el overhauling y corren el campeonato del año siguiente. Mientras que el Rally2 en eso no te perdona, porque lo que dice el manual es lo que es y esa es la gran diferencia en el tema de presupuesto.

¿Y cómo hacer para que esa competitividad se repita en otras carreras?

Es un tema un poco complicado por cómo tenemos nuestros campeonatos internos. Tenemos un Nacional de una sola fecha, que debería concentrar la mayoría de los vehículos de cada categoría, pero se clasifica por regiones y ese formato no es lo ideal para concentrar los vehículos. El otro factor es que tenemos una extensión territorial automovilísticamente hablando muy lejana. En países vecinos básicamente se corre en una región, acá tienes una carrera en Juliaca y puedes tener otra en Piura. Así es difícil que se concentren los coches en un solo campeonato. La tarea de la Federación será trabajar para construir un campeonato de varias fechas, pero eso dependerá de la propia economía y tratar de concentrar la mayoría de los vehículos.

Caminos del Inca es la bandera del automovilismo peruano

Caminos del Inca es el generador del automovilismo peruano. Los pilotos compran, preparan, desarrollan, se concentran y meten toda la carne en el asador para Caminos del Inca. Sin Caminos, quizás habría menos motivación para traer y poner todo eso que se requiere. Caminos trae desde carros de última generación, trae ingenieros de afuera, trae especialistas de suspensiones, trae participación de pilotos y copilotos extranjeros y eso ayuda a levantar el nivel. Y trae que la economía regional levante en cada sitio a donde va. Es lo que genera Caminos del Inca y es importante. Nos mejora a todos. Tiene 60 años y nos motiva como el primer día.

Son 200 personas solo en tripulación de los competidores

Solo la organización del Automóvil Club Peruano lleva más de 150 personas. Cada equipo lleva su gente, los auxilios son cada vez más grandes. Eso genera mucho movimiento y se estima que superamos las 1500 personas, y eso impacta en ciudad pequeñas y medianas, en restaurantes, combustible, supermercados y capacidad hotelera. Hoy ya no hay hoteles disponibles hasta Puno.

¿Algo que sientas que define Caminos?

Lo principal, que es algo que siempre repito, es que Caminos del Inca es un patrimonio deportivo y cultural, y es un patrimonio de todos los peruanos. Hay que cuidarlo. Se trabaja muchísimo en sacar adelante la prueba y esto desde generaciones muy antiguas. Todos luchando por tener esta carrera viva y hoy día, después de 60 años está más viva que nunca.

CDI 2026

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