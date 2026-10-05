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Resumen

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Diego Zuloaga es parte de la Comisión Deportiva de la carrera.
Diego Zuloaga es parte de la Comisión Deportiva de la carrera.
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Por Christian Cruz Valdivia

Caminos del Inca es el rostro del automovilismo peruano. Cientos de personas trabajando para recorrer ocho regiones en nueve días. 60 años después de la partida la primera edición, la prueba ha evolucionado tanto que cada año es una historia distinta. Diego Zuloaga, parte de la Comisión Deportiva del ACP, nos habla de lo que se puede ver en la prueba que arranca el sábado 10 con la primera etapa entre Lima y Huancayo.

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Entrevista