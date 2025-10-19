Es el sueño de cada uno de los 87 pilotos que empezaron la travesía el pasado domingo desde Canta: ganar Caminos del Inca. André Martínez lo logró en la categoría general y en su división, la de Rally3, pero la tradicional prueba premia a todos sus competidores.
Son más de 10 categorías las que estuvieron en competencia. Por ejemplo, Richard Palomino se impuso en la división TIN, Diego Málaga en T1 y Celestino Garrido en Camionetas.
Así, cada ganador de las categorías recibe un premio especial por ser el más rápido y resistente en Caminos del Inca.
RALLY3
- André Martínez \ Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 13:10:34.0
- Carlos Castro \ Carlos Peral | Ford Fiesta Rally3 13:24:59.2
- Jorge Martínez \ Juan Pedro Cillóniz | Ford Fiesta Rally3 13:44:39.6
TIN
- Richard Palomino \ José Rojas | Skoda Fabia N5 13:17:33.2
- Raúl Orlandini \ Pedro La Cruz | Mitsubishi Evo X 13:37:45.8
- Luis Alayza \ Gabriel Lozada | Toyota GR Yaris 13:43:45.1
T1
- Jesús Jurado \ Carlos Elías | Toyota Hilux 15:34:16.9
- Luis Mendoza \ Nicolás Orihuela | Toyota Hilux GR 15:37:39.1
- Diego Málaga \ Oswaldo Carbone | Volkswagen Amarok 16:35:02.2
CAMIONETAS
- Celestino Garrido \ Percy Salcedo | Foton Tunland 14:55:08.3
- Jeff Gavancho \ Nikoll Moscoso | Mitsubishi L200 15:01:40.1
- John Zabaleta \ Karina Zabaleta | JAC Luxury 15:03:56.9
TIL
- Luis Ángel Peceros \ Ivan León | Mitsubishi Evo IX 14:51:59.6
- Roberto Párraga \ Ronald Uribe | Mitsubishi Evo VIII 15:07:07.4
- Dany Pérez \ Christian Pérez | Subaru Impreza 16:02:49.1
ST
- Liberto Rojas \ Krosby Reynaga | Honda Civic 15:48:05.6
- Marlon Mendoza \ Edwin Saravia | Honda Civic 16:36:47.3
- Carlos Aguirre \ Eddie Rojas | Toyota Corolla 17:41:57.7
S2000
- Jholder Villanueva \ Cayorito Villanueva | Honda Civic 14:48:30.9
- Johann Lanza \ José León | Honda Civic 15:14:24.1
- Paul Olazábal \ Crhistian Santa María | Honda Civic 15:54:13.9
S1600
- Oliver Mamani \ Tomas Calla | Toyota Ae86 14:57:24.3
- Airton Ortega \ Jeancarlo Bellido | Toyota Levin 15:48:06.8
- Grimaldo Lupo \ Edwin Lupo | Toyota Levin 16:07:05.1
