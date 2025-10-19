Es el sueño de cada uno de los 87 pilotos que empezaron la travesía el pasado domingo desde Canta: ganar Caminos del Inca. André Martínez lo logró en la categoría general y en su división, la de Rally3, pero la tradicional prueba premia a todos sus competidores.

Son más de 10 categorías las que estuvieron en competencia. Por ejemplo, Richard Palomino se impuso en la división TIN, Diego Málaga en T1 y Celestino Garrido en Camionetas.

Así, cada ganador de las categorías recibe un premio especial por ser el más rápido y resistente en Caminos del Inca.

RALLY3

André Martínez \ Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 13:10:34.0 Carlos Castro \ Carlos Peral | Ford Fiesta Rally3 13:24:59.2 Jorge Martínez \ Juan Pedro Cillóniz | Ford Fiesta Rally3 13:44:39.6

TIN

Richard Palomino \ José Rojas | Skoda Fabia N5 13:17:33.2 Raúl Orlandini \ Pedro La Cruz | Mitsubishi Evo X 13:37:45.8 Luis Alayza \ Gabriel Lozada | Toyota GR Yaris 13:43:45.1

T1

Jesús Jurado \ Carlos Elías | Toyota Hilux 15:34:16.9 Luis Mendoza \ Nicolás Orihuela | Toyota Hilux GR 15:37:39.1 Diego Málaga \ Oswaldo Carbone | Volkswagen Amarok 16:35:02.2

CAMIONETAS

Celestino Garrido \ Percy Salcedo | Foton Tunland 14:55:08.3 Jeff Gavancho \ Nikoll Moscoso | Mitsubishi L200 15:01:40.1 John Zabaleta \ Karina Zabaleta | JAC Luxury 15:03:56.9

TIL

Luis Ángel Peceros \ Ivan León | Mitsubishi Evo IX 14:51:59.6 Roberto Párraga \ Ronald Uribe | Mitsubishi Evo VIII 15:07:07.4 Dany Pérez \ Christian Pérez | Subaru Impreza 16:02:49.1

ST

Liberto Rojas \ Krosby Reynaga | Honda Civic 15:48:05.6 Marlon Mendoza \ Edwin Saravia | Honda Civic 16:36:47.3 Carlos Aguirre \ Eddie Rojas | Toyota Corolla 17:41:57.7

S2000

Jholder Villanueva \ Cayorito Villanueva | Honda Civic 14:48:30.9 Johann Lanza \ José León | Honda Civic 15:14:24.1 Paul Olazábal \ Crhistian Santa María | Honda Civic 15:54:13.9

S1600

Oliver Mamani \ Tomas Calla | Toyota Ae86 14:57:24.3 Airton Ortega \ Jeancarlo Bellido | Toyota Levin 15:48:06.8 Grimaldo Lupo \ Edwin Lupo | Toyota Levin 16:07:05.1

1 19 Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza Can-Am Maverick UTV 15:00:45.3 2 1 Anibal Aliaga \ Javier Marchese Can-Am Maverick UTV Partio partio 1 734 Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 TIN 13:17:33.2 2 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 13:37:45.8 +20:12.6 +20:12.6 3 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris TIN 13:43:45.1 +26:11.9 +5:59.3 4 731 Samuel Arce \ Gustavo Arce Mitsubishi Evo X TIN 13:55:44.8 +38:11.6 +11:59.7 5 784 Raúl Coyo \ Alvaro Cornejo Toyota GR Yaris TIN 14:18:05.5 0:00:30.0 +1:00:32.3 +22:20.7 6 714 Edison Loa \ Erick Ocampo Peugeot N5 TIN 14:44:30.8 +1:26:57.6 +26:25.3 7 766 Marko Garces \ Orlando Munive Volkswagen Polo N5 TIN 15:21:37.7 0:00:50.0 +2:04:04.5 +37:06.9 8 768 Manuel Yañez \ Manuel Villafuerte Toyota Yaris N5 TIN 16:09:24.4 0:01:00.0 +2:51:51.2 +47:46.7 9 724 Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 TIN 19:07:24.8 0:30:00.0 +5:49:51.6 +2:58:00.4 1 694 Luis Angel Peceros \ Ivan León Mitsubishi Evo IX TIL 14:51:59.6 2 677 Roberto Párraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo VIII TIL 15:07:07.4 +15:07.8 +15:07.8 3 624 Dany Perez \ Christian Pérez Subaru Impreza TIL 16:02:49.1 +1:10:49.5 +55:41.7 4 612 Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Forester TIL 16:08:38.4 +1:16:38.8 +5:49.3 5 679 Vidal Barrantes \ Ademir Huallpa Subaru Impreza TIL 16:38:42.1 +1:46:42.5 +30:03.7 6 610 Roel Torres \ Juan Chipa Mitsubishi Evo VII TIL 17:01:23.6 +2:09:24.0 +22:41.5 7 696 Rogelio Ortega \ Guido Ortega Subaru Impreza TIL 17:04:48.6 +2:12:49.0 +3:25.0 8 636 Ronald Llihua \ Alex Garcia Mitsubishi Evo IX TIL 17:26:18.8 0:30:00.0 +2:34:19.2 +21:30.2 9 657 Otto Quispealaya \ Boris Ramos Subaru Impreza TIL 18:11:26.5 +3:19:26.9 +45:07.7 1 62 Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux T1 15:34:16.9 2 69 Luis Mendoza \ Nicolás Orihuela Toyota Hilux GR T1 15:37:39.1 +3:22.2 +3:22.2 3 56 Diego Malaga \ Oswaldo Carbone Volkswagen Amarok T1 16:35:02.2 0:30:00.0 +1:00:45.3 +57:23.1 4 54 Eduardo Muñico \ Guilles Yangali Mitsubishi Montero T1 17:22:33.6 0:05:00.0 +1:48:16.7 +47:31.4 5 74 Jesus Vilca \ Miguel Saavedra Volkswagen Amarok T1 19:49:53.8 0:30:20.0 +4:15:36.9 +2:27:20.2 1 402 Liberto Rojas \ Krosby Reynaga Honda Civic ST 15:48:05.6 2 418 Marlon Mendoza \ Edwin Saravia Honda Civic ST 16:36:47.3 +48:41.7 +48:41.7 3 460 Carlos Aguirre \ Eddie Rojas Toyota Corolla ST 17:41:57.7 0:30:30.0 +1:53:52.1 +1:05:10.4 4 419 Julio Huacasi \ Rodrigo Huacasi Toyota Curren ST 17:49:50.9 0:30:00.0 +2:01:45.3 +7:53.2 5 482 Joel Chacon \ Kenedy Chacon Toyota Celica ST 18:06:45.4 0:01:10.0 +2:18:39.8 +16:54.5 6 499 Herbert Vilcapoma \ Gustavo Vilcapoma Renault Clio ST 19:55:31.5 0:30:00.0 +4:07:25.9 +1:48:46.1 1 357 Jholder Villanueva \ Cayorito Villanueva Honda Civic S2000 14:48:30.9 2 367 Johann Lanza \ Jose Leon Honda Civic S2000 15:14:24.1 +25:53.2 +25:53.2 3 328 Paul Olazabal \ Crhistian Santa Maria Honda Civic S2000 15:54:13.9 +1:05:43.0 +39:49.8 4 398 Santiago Aguayo \ Facundo Olazabal Toyota 86 S2000 16:09:24.9 0:30:00.0 +1:20:54.0 +15:11.0 5 341 Jimmy Marmanillo \ Thomas Diaz Toyota Corolla S2000 16:15:08.9 +1:26:38.0 +5:44.0 6 362 Luis Ledesma \ Edgardo Arimborgo Mini Cooper S2000 17:53:02.0 +3:04:31.1 +1:37:53.1 7 340 Gerson Pastrana \ Gezer Pastrana Honda Civic S2000 18:58:17.5 0:30:30.0 +4:09:46.6 +1:05:15.5 8 319 Karem Quispe \ Mario Velasquez Nissan Sentra S2000 20:37:33.5 0:30:00.0 +5:49:02.6 +1:39:16.0 9 375 Mario Carbajal \ Freddy Villano Honda Civic S2000 20:59:58.3 0:31:50.0 +6:11:27.4 +22:24.8 1 203 Oliver Mamani \ Tomas Calla Toyota Ae86 S1600 14:57:24.3 2 209 Airton Ortega \ Jeancarlo Bellido Toyota Levin S1600 15:48:06.8 0:00:20.0 +50:42.5 +50:42.5 3 140 Grimaldo Lupo \ Edwin Lupo Toyota Levin S1600 16:07:05.1 +1:09:40.8 +18:58.3 4 202 Danny Leiva \ Bennjy Valdivia Honda Integra S1600 17:03:04.7 0:01:40.0 +2:05:40.4 +55:59.6 5 247 Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla S1600 17:16:58.8 0:30:00.0 +2:19:34.5 +13:54.1 6 156 Oscar Cajahuillca \ Edwin Ccajahuillca Toyota Corolla S1600 17:59:24.0 +3:01:59.7 +42:25.2 7 219 Erich Polack \ Eduardo Bedoya Toyota Corolla S1600 18:02:19.1 0:34:40.0 +3:04:54.8 +2:55.1 8 197 William Yangali \ Luis Perez Peugeot 206 S1600 19:20:29.4 0:30:00.0 +4:23:05.1 +1:18:10.3 9 232 Walter Sanchez \ Frank Sanchez Volkswagen Gol S1600 20:25:12.4 0:00:40.0 +5:27:48.1 +1:04:43.0 10 285 Jose Medina \ Paul Medina Toyota Levin S1600 24:32:17.5 1:30:00.0 +9:34:53.2 +4:07:05.1 1 819 Sandro Davila \ Ricardo Figueroa Peugeot 208 Rally 4 Rally 4 17:14:56.2 1 860 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:10:34.0 2 804 Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:24:59.2 +14:25.2 +14:25.2 3 861 Jorge Martinez \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:44:39.6 +34:05.6 +19:40.4 4 855 Jimver Aramayo \ Ivan Figueroa Ford Fiesta Rally3 Rally 3 14:08:57.0 0:03:20.0 +58:23.0 +24:17.4 5 840 Eduardo Castro \ Julio Echazu Ford Fiesta Rally3 Rally 3 14:29:48.0 0:01:40.0 +1:19:14.0 +20:51.0 1 87 Mario Gamero \ Cesar Gamero Toyota Agya PROM 17:51:23.0 2 93 Isaura Huallpartupa \ Bernardino Huallpartupa Suzuki Celerio PROM 17:55:19.4 +3:56.4 +3:56.4 1 64 Bengy Lopez \ Osman Sapaico Joyner SV1100 JOY 20:46:35.4 0:30:00.0 1 596 Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland CAM 14:55:08.3 2 586 Jeff Gavancho \ Nikoll Moscoso Mitsubishi L200 CAM 15:01:40.1 +6:31.8 +6:31.8 3 564 John Zabaleta \ Karina Zabaleta JAC Luxury CAM 15:03:56.9 +8:48.6 +2:16.8 4 518 Mandela Rivera \ Jose Rivera Nissan Fiera CAM 15:28:01.7 +32:53.4 +24:04.8 5 550 Ricardo Mendiola \ Gonzalo Mendiola Volkswagen Amarok CAM 15:45:40.6 +50:32.3 +17:38.9 6 587 Fabiola Medina \ Keyko Medina JMC Grand Avenue CAM 16:08:03.4 0:00:30.0 +1:12:55.1 +22:22.8 7 505 Diego Navea \ Manuel Marengo JMC Grand Avenue CAM 16:53:36.9 +1:58:28.6 +45:33.5

**

