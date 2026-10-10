Caminos del Inca se construye con base en historias. Quizás la de cada uno de los 100 inscritos, la de los ocho campeones de la prueba que estarán en el punto de partida, pero también de cada aficionado que sale a la ruta a ver pasar la caravana y que se va feliz con el polvo pintando su cabellera.

Por eso, es una tradición correr Caminos del Inca, pero también lo es porque te da el máximo prestigio que el automovilismo peruano puede dar. Lo sabe Nicolás Fuchs, tres veces ganador, que regresa a la carrera luego de dos años de ausencia. Lo comprueba Raúl Orlandini, que ganó la carrera cuatro veces (aunque en una figura inscrito como copiloto). Y Luis Mendoza Jr. busca aprender más, pero por primera vez afronta la prueba sin la presencia de su recordado padre, el Tío Lucho.

Será una fiesta competitiva. Nueve RC3, clase que ha ganado las tres últimas ediciones, con los Castro y Martínez buscando repetir el éxito, pero también con la categoría de Tracción Integral Nacional, desde donde Fuchs, Orlandini y los Palomino (a bordo de los Skoda Fabia N5) también irán por aumentar su palmarés.

“Con toda sinceridad, es la más competitiva de la historia. Hay pilotos de tan alto nivel y categorías tan homogéneas, algo que no se ha visto históricamente”, asegura Diego Zuloaga, parte de la Comisión Deportiva de Caminos del Inca.

“Caminos es el generador del automovilismo peruano. Los pilotos meten toda la carne al asador para Caminos”, agrega.

Como novedades, se tuvo el Super Prime en La Chutana y la carrera regresa al corazón de Puno, en el centenario de Juliaca, que este año tendrá el campeonato nacional en diciembre.

Minientrevista "Caminos del Inca siempre busca acerca a la gente a los coches" Diego Zuloaga Comisión Deportiva de Caminos del Inca.

¿Qué cambios se verán en este Caminos del Inca? Básicamente, el primer cambio es en el escenario del Super Prime, en La Chutana. Caminos del Inca siempre busca acerca a la gente a los coches y en el anterior espacio, en el Chasqui Rally, que es un escenario muy bonito, no había señal para los celulares y eso también complicaba a los medios de prensa. Además, en el kartódromo la gente puede ver a los coches todo el tiempo, en cada curva en los 2 kilómetros de recorrido. En el Chasqui era complicado ya que pasaba por tu zona y no lo volvías a ver hasta que regresaban.

Y llegan a Puno Después, bueno, regresamos a Juliaca con la llegada en Puno. Es una región que está en su Centenario y era importante que Caminos llegue en su centenario y también es para fomentar el Campeonato Nacional, que ellos tendrán por primera vez. Es importante que los pilotos lleguen con Caminos y en diciembre regresan con el Campeonato Nacional. Y bueno, la premiación ya no será la tradicional en la Plaza de Armas, sino que nos hemos trasladado a un recinto privado como el Riverside, pero abierto para el público. Será una premiación sin necesidad de apurarnos, porque en las Plazas nos daban permisos limitados.



¿Y en lo deportivo? Deportivamente hablando, hemos hecho especiales más cortos, entre los 120 y 130 kilómetros en la mayoría de los casos porque queremos evitar el abastecimiento de combustible en carrera. No quiere decir que no se pueda hacer, pero todos los carros pueden partir y llegar sin echar combustible en ruta. Es uno de los factores que se ha evaluado también por medidas de seguridad para no repetir cosas del pasado [accidentes y incendios]. Mientras menos combustible haya en ruta, mucho mejor.

Y sin perder competitividad Exactamente. El otro día escuché a un piloto que decía: “Si dicen que en Caminos no se va a fondo es porque nunca has estado en la punta”. El que dice eso es porque nunca ha estado entre los diez primeros. Van a un ritmo demoledor y en todas las categorías. El que me diga que André Martínez no va a fondo, no debe saber de automovilismo. O pregúntale a las camionetas, a Tino Garrido, a Jeff Gabancho, a Mandela Rivera o a Cheto Silva. Todos van a fondo. Caminos del Inca ha cambiado su formato ese de ir cuidando, hoy si no vas a fondo, te empujan cinco minutos y te mandan al puesto 15.

—Duelo—

Volveremos a ver el duelo entre Nicolás Fuchs y Raúl Orlandini. Nico vuelve a la carrera como parte del Team Toyota Gazoo Racing, mientras que el ‘Mono’ hizo mejoras en su Mitsubishi EVO X para pelear por la victoria.

“Vamos con muchas expectativas de pelear la punta con el GR Yaris”, asegura Nicolás Fuchs, ganador de la prueba hace dos años. “Es una carrera que tiene todo, Caminos se gana sin errores, ni fallas y buen ritmo. Yo corro a fondo siempre”, cuenta el ‘Mono’.

CDI 2026

El otro gran duelo se verá en la categoría RC3, donde Eduardo Castro y André Martínez llegan con experiencia mundialista. En total son nueve competidores en la categoría, con Carlos Castro, Dyer padre e hijo y Roberto Matos en los Ford Fiesta, y los Renault Clio de Aramayo y los hermanos Quispe.

Mientras, el Perú podrá ver de cerca a un RC2, el Hyundai I20 N de Jorge Martínez del Tracusa Racing. “Será impresionante verlo por los Andes peruanos. Es algo que no se veía hace muchísimos años”, cuenta Zuloaga.

Como dicen los pilotos, es el Inca el que elige al ganador y ellos van por cumplir su destino.

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