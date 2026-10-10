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Resumen

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Caminos del Inca se corre por ocho regiones del país. (Foto: Itea Sport)
Caminos del Inca se corre por ocho regiones del país. (Foto: Itea Sport)
Por Christian Cruz Valdivia

Caminos del Inca se construye con base en historias. Quizás la de cada uno de los 100 inscritos, la de los ocho campeones de la prueba que estarán en el punto de partida, pero también de cada aficionado que sale a la ruta a ver pasar la caravana y que se va feliz con el polvo pintando su cabellera.

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