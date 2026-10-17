Annia Cillóniz ve la meta cada vez más cerca. La piloto embajadora de la Escuela de Manejo José Gálvez completó la quinta etapa de Caminos del Inca entre Cusco y Puno y se mantiene en el liderato de la categoría S1600.

En su debut en Caminos del Inca, Annia ha demostrado toda su capacidad, que antes ya lució en competencias internacionales. Esta vez, en el tradicional rally peruano lo está corroborando.

Completada cinco de las seis etapas, Annia Cillóniz marca un tiempo de 15:56:45.4, con una ventaja de más de 17 minutos de Pablo Lizarzaburu, en la categoría S1600.

La piloto corre en un Toyota Corolla que ella desarrolló junto a Nicolás Fuchs. El piloto, tras abandonar la prueba, ahora se ha unido al team de Annia para ser parte del auxilio mecánico.

Así, Annia Cillóniz está a una etapa de completar su primer Caminos del Inca, prueba que corre en memoria de su abuelo Dennis Gonzales, piloto que disputó la primera edición de Caminos, en 1966.

S1600