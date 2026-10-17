Annia Cillóniz llegó a Puno y a falta de la última etapa mantiene su ventaja en la categoría S1600. (Fotos: ITEA Sports)
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(Fotos: ITEA Sports)
  • Annia Cillóniz llegó a Puno y a falta de la última etapa mantiene su ventaja en la categoría S1600. (Fotos: ITEA Sports)
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    Annia Cillóniz llegó a Puno y a falta de la última etapa mantiene su ventaja en la categoría S1600. (Fotos: ITEA Sports)

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    Annia Cillóniz llegó a Puno y a falta de la última etapa mantiene su ventaja en la categoría S1600. (Fotos: ITEA Sports)

  • Annia Cillóniz corre en un Toyota Corolla que ella desarrolló junto a Nicolás Fuchs. (Fotos: ITEA Sports)
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    Annia Cillóniz corre en un Toyota Corolla que ella desarrolló junto a Nicolás Fuchs. (Fotos: ITEA Sports)

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    Annia Cillóniz corre en un Toyota Corolla que ella desarrolló junto a Nicolás Fuchs. (Fotos: ITEA Sports)

  • Annia Cillóniz corre en un Toyota Corolla que ella desarrolló junto a Nicolás Fuchs. (Fotos: ITEA Sports)
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    Annia Cillóniz corre en un Toyota Corolla que ella desarrolló junto a Nicolás Fuchs. (Fotos: ITEA Sports)

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    Annia Cillóniz corre en un Toyota Corolla que ella desarrolló junto a Nicolás Fuchs. (Fotos: ITEA Sports)

  • Annia Cillóniz llegó a Puno y a falta de la última etapa mantiene su ventaja en la categoría S1600. (Fotos: ITEA Sports)
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    Annia Cillóniz llegó a Puno y a falta de la última etapa mantiene su ventaja en la categoría S1600. (Fotos: ITEA Sports)

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    Annia Cillóniz corre en un Toyota Corolla que ella desarrolló junto a Nicolás Fuchs. (Fotos: ITEA Sports)

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    Annia Cillóniz corre en un Toyota Corolla que ella desarrolló junto a Nicolás Fuchs. (Fotos: ITEA Sports)

  • Annia Cillóniz llegó a Puno y a falta de la última etapa mantiene su ventaja en la categoría S1600. (Fotos: ITEA Sports)
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    Annia Cillóniz llegó a Puno y a falta de la última etapa mantiene su ventaja en la categoría S1600. (Fotos: ITEA Sports)

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    Annia Cillóniz llegó a Puno y a falta de la última etapa mantiene su ventaja en la categoría S1600. (Fotos: ITEA Sports)

Por Redacción EC

Annia Cillóniz ve la meta cada vez más cerca. La piloto embajadora de la Escuela de Manejo José Gálvez completó la quinta etapa de Caminos del Inca entre Cusco y Puno y se mantiene en el liderato de la categoría S1600.

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